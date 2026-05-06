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Internacional

Publican supuesta nota de suicidio de Jeffrey Epstein

Un juez de EUA hizo pública la supuesta nota de suicidio Epstein, que habría sido encontrada por el excompañero de celda del magnate en una novela gráfica

  • 06
  • Mayo
    2026

Un juez federal de Estados Unidos hizo pública una supuesta nota de suicidio atribuida al financiero Jeffrey Epstein, documento que habría sido encontrado por su excompañero de celda antes de la muerte del magnate en 2019.

La carta fue incorporada al expediente judicial por el juez Kenneth Karas, de un tribunal federal de Nueva York, como parte del caso relacionado con Nicholas Tartaglione, quien compartió celda con Epstein en el Centro Correccional Metropolitano de Manhattan.

“Me investigaron durante meses, ¡¡¡NO ENCONTRARON NADA!!!”, señala el escrito difundido este miércoles, en el que además se lee la frase: “Es un privilegio poder elegir el momento para decir adiós”.

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Según los documentos judiciales, Tartaglione aseguró haber localizado la nota dentro de una novela gráfica en julio de 2019, luego de que Epstein fuera encontrado inconsciente con una tira de tela alrededor del cuello en un primer incidente dentro de prisión.

Aunque Epstein sobrevivió en ese momento, dos semanas después fue hallado muerto en su celda a los 66 años, en un caso que oficialmente fue catalogado como suicidio, pero que desde entonces ha estado rodeado de teorías y cuestionamientos públicos.

La autenticidad de la nota no ha sido confirmada de manera independiente por medios estadounidenses, aunque el documento fue revelado tras una solicitud presentada la semana pasada por The New York Times para que el tribunal hiciera pública la evidencia relacionada con el caso.

El contenido del supuesto mensaje no había aparecido entre los millones de páginas y archivos divulgados anteriormente por el Departamento de Justicia entre diciembre y enero, lo que volvió a colocar el caso Epstein bajo el foco mediático y político en Estados Unidos.

La publicación de la nota ocurre además en medio de nuevas investigaciones y comparecencias relacionadas con las redes de contactos del magnate, pues en las próximas semanas distintas figuras públicas y empresarios serán interrogados por autoridades estadounidenses sobre su vínculo con Epstein, un caso que continúa generando repercusiones años después de su muerte.


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