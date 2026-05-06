Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_03_19_at_1_40_54_AM_5a6b38162b_fd9a575140
Tamaulipas

Arremete Eduacrdo Gattás contra Mario López por señalamientos

Con esta declaración, el alcalde de Victoria se suma a las voces de otros actores políticos que han optado por descalificar los señalamientos de Mario López

  • 06
  • Mayo
    2026

El alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez, calificó como "muy lamentables" las recientes declaraciones del diputado federal Mario López Hernández, "La Borrega", quien ha vinculado a diversos servidores públicos con presuntos actos de "huachicol fiscal".

Desestima alcalde señalamientos de “La Borrega”

Al ser cuestionado por los medios de comunicación sobre estos señalamientos, el edil victorense desestimó las acusaciones y lanzó una dura crítica contra el exalcalde de Matamoros, utilizando un tono directo y contundente.

"Yo creo que son muy lamentables las declaraciones del diputado federal, en el sentido de que el león cree que todos son de su misma condición", expresó Gattás Báez al cuestionar la calidad moral de quien lanza dichas acusaciones.

El alcalde no se guardó nada y arremetió contra la trayectoria y el estilo político de López Hernández:

 "Todo Tamaulipas conocemos quién es. 'La Borrega' tiene la boca muy grande; no se duerme boca arriba porque se envenena con su propio veneno", señaló.

Finalmente, el presidente municipal de Victoria cerró su postura citando un conocido refrán popular para enfatizar su desprecio por las palabras del legislador:

"Pero bueno, ¿qué podemos pensar de él? Ya sabemos que lo que natura no da, Salamanca no presta".

Con esta declaración, el alcalde de Victoria se suma a las voces de otros actores políticos que han optado por descalificar los señalamientos de Mario López, centrando el debate en la reputación del propio diputado federal en lugar de en el contenido de sus denuncias.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

carretera_victoria_mante1_766d9ad3c3
Tras denuncias, rehabilitan tramo en la carretera Victoria-Mante
Whats_App_Image_2026_05_06_at_6_25_36_PM_029dcf8ac4
Inauguran el Costco más grande de Latinoamérica en Escobedo
dbd77986_d486_433e_b1ca_fb3d9cb7899a_78beb8598d
Nueva ruta 716 mejora conectividad hacia hospitales de Saltillo
publicidad

Últimas Noticias

image00001_4fb4b6b800
Celebran el 202 aniversario de Nuevo León como estado libre
IMG_6408_a2f0d320e5
Ningún estado de Morena supera a Coahuila en seguridad: Jiménez
EH_UNA_FOTO_0db21be418
Cuñada de Alfredo del Mazo gana en la Corte pleito por daño moral
publicidad

Más Vistas

escena_met_gala_2026_1a0acf9d32
Arranca la Met Gala 2026 con show musical y alfombra blanca
nl_presa_leon_5eb3f2a3d0
'Ruge' la Presa León: comenzará a dar agua a Nuevo León en junio
Whats_App_Image_2026_05_06_at_6_25_36_PM_029dcf8ac4
Inauguran el Costco más grande de Latinoamérica en Escobedo
publicidad
×