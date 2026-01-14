Presidenta está 'convencida' de seguir relación comercial con EUA

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este lunes desde el Palacio de Gobierno que se encuentra "convencida" que continuará la relación comercial con Estados Unidos, pese a los comentarios emitidos por el mandatario republicano Donald Trump sobre el T-MEC.

"Nuestras economías están muy interrelacionadas, muy integradas. La economía de Canadá, Estados Unidos y México".

Durante la conferencia matutina de este miércoles, la presidenta aseguró que son empresarios estadounidenses quienes más "defienden" esta alianza comercial.

"Porque hay una integración muy grande. Ellos tienen muchísimas plantas de producción. No solo de autos [...] Compraron una empresa de transformadores en México con un monto muy significativo, quiere decir que hay confianza en el país" aseguró la mandataria federal.

Por lo que mencionó que se "encuentra convencida" sobre el seguimiento del Tratado Comercial con Estados Unidos. Recordó que, durante el cierre de frontera de Ciudad Juárez derivado de las protestas de productores agrícolas, Sheinbaum Pardo afirmó que fueron los empresarios estadounidenses quienes buscaron la reapertura de esta zona por las consecuencias económicas.

"Las llamadas desde Estados Unidos al secretario de Economía, al secretario de Relaciones Exteriores, de que se abriera la frontera porque estaba afectando la producción de Estados Unidos de distintas aéreas".

Ante la inversión de más de 20 millones de dólares para las relaciones laborales en México, la presidenta mencionó que se invitará al secretario del Trabajo, Marath Bolaños para brindar mayores detalles sobre dichas operaciones.

Estados Unidos asigna más de 20 millones para sector laboral

Estados Unidos destinó alrededor de 23.4 millones de dólares al Sistema de Justicia Laboral en México, como parte de los compromisos adquiridos en el T-MEC.

A través de redes sociales, la Embajada de Estados Unidos en México compartió dichas inversiones se enfocan en combatir prácticas que suprimen salarios y un campo de juego desigual para los trabajadores.

Estados Unidos anunció la asignación de USD 23.4 millones para continuar apoyando la consolidación del Sistema de Justicia Laboral en México, en el marco de los compromisos del T-MEC. Estos projectos se enfocan en combatir practicas anti-laborales que suprimen salarios y crean un… pic.twitter.com/yNhVRzdXKN — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) January 13, 2026

