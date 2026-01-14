Podcast
Revisan escuelas en Coahuila por posibles irregularidades

Educación de Coahuila alertó sobre planteles bajo revisión por su REVOE y pidió a familias verificar el reconocimiento oficial antes de inscribirse

  • 14
  • Enero
    2026

La Secretaría de Educación de Coahuila confirmó que existen instituciones de educación media superior y superior bajo revisión por posibles irregularidades en sus Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios (REVOE), por lo que llamó a estudiantes y familias a verificar la situación académica de cada plantel antes de inscribirse.

El secretario de Educación en el estado, Emanuel Garza Fishburn, explicó que algunas universidades señaladas recientemente, como UniFreire y la Universidad de Durango, operan con programas de competencia federal, no estatal, lo que implica que las revisiones y supervisiones corresponden directamente a la Secretaría de Educación Pública (SEP) a través de su oficina de enlace en Coahuila.

710f85cb-2f03-47fa-a465-161f3efeb291.jpeg

Detalló que, ante quejas y reportes de estudiantes, la Secretaría de Educación estatal ha canalizado los casos a la autoridad federal, específicamente a la oficina de enlace encabezada por Domingo Hernández, para que se realicen las inspecciones y procedimientos correspondientes.

Garza Fishburn subrayó que antes de iniciar cualquier programa académico, es indispensable consultar las bases de datos oficiales que indican qué carreras y planteles cuentan con REVOE vigente, ya sea federal o estatal, con el fin de evitar afectaciones académicas y legales.

492f64e5-ed1a-4534-aded-911ee53e6547.jpeg

En el caso de los programas con reconocimiento estatal, recordó que la Secretaría de Educación de Coahuila cuenta con un portal público donde cualquier persona puede revisar qué instituciones y planes de estudio están debidamente autorizados.

El funcionario señaló que existe coincidencias entre autoridades estatales y federales en endurecer la supervisión a partir de este año, con el objetivo de impedir inscripciones en escuelas que no cuenten con el reconocimiento oficial correspondiente, una medida que busca proteger a las y los estudiantes.

“Es fundamental que las familias se informen y consulten antes de tomar una decisión. Eso evita situaciones complicadas para los jóvenes”, puntualizó.

9d9dbf7c-62fd-422b-abef-6c050d76d340.jpeg

92bb0d12-7de0-4e79-99a3-eff9f6e2bd76.jpeg


