Personal de salud denuncia colapso en el  IMSS-Bienestar

A poco más de un año de la incorporación de Tamaulipas al modelo IMSS-Bienestar, personal de salud y representantes sindicales denunciaron un colapso operativo, carencias en hospitales y una creciente incertidumbre laboral, por lo que exigieron dar marcha atrás al programa y regresar al esquema de la Secretaría de Salud estatal.

Integrantes de la Sección 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) señalaron que el IMSS-Bienestar carece de la estructura, experiencia y capacidad necesarias para operar el sistema de salud en la entidad, situación que —afirman— ha impactado directamente en la calidad de la atención a la población.

El secretario general de la sección sindical, Adolfo Sierra Medina, calificó el modelo como “un programa fallido” para Tamaulipas y sostuvo que, además de las deficiencias operativas, persiste el incumplimiento de compromisos laborales adquiridos desde la transición al nuevo esquema.

Entre las principales demandas del personal se encuentra la liberación inmediata de 400 vacantes, de las cuales 300 corresponden a escalafón y 100 a bipartición. De acuerdo con el dirigente sindical, la documentación necesaria ya fue entregada a las instancias correspondientes, sin que hasta el momento exista una respuesta a nivel federal.

Asimismo, los trabajadores de la salud denunciaron adeudos en diversos estímulos económicos, algunos pendientes desde 2024, entre ellos estímulos mensuales y trimestrales por productividad, el bono del trabajador de la salud y recursos para vestuario y equipo.

A estas exigencias se suma la solicitud de resolver la rezonificación salarial en la zona norte del estado, así como regularizar los casos de personal en proceso de jubilación o fallecidos, con el objetivo de liberar plazas y reducir la sobrecarga laboral en hospitales y centros de salud.

El sindicato advirtió que las unidades médicas continúan operando gracias al compromiso del personal, pese a las carencias de medicamentos, material de curación, reactivos de laboratorio, mantenimiento de equipos de rayos X y servicios básicos como lavandería.

Como ejemplo de la saturación del sistema, Sierra Medina expuso que en algunos hospitales una sola enfermera o enfermero llega a atender hasta 15 pacientes por turno, lo que obliga al personal a doblar jornadas, incrementando el desgaste físico y emocional, así como el riesgo de errores médicos.

Comentarios