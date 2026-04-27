Reporta daños por robo de cableado y daño estructural en escuelas

El director del Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa (ITIFE), Sergio Oliverio Castillo Sagástegu, reconoció que los robos de cableado eléctrico y las fallas estructurales siguen afectando a planteles escolares en distintas regiones del estado, situación que ha obligado a intervenir de manera inmediata para evitar afectaciones mayores al servicio educativo.

Uno de los casos más recientes se registró en una primaria de la colonia Azteca, en Ciudad Victoria, donde delincuentes sustrajeron el cableado del sistema eléctrico desde el transformador hasta la caja de alimentación, lo que dejó sin energía al plantel y provocó la reducción de clases durante varios días.

El funcionario explicó que el servicio ya fue restablecido y que la escuela retomó actividades normales, luego de operar de manera parcial con jornadas de apenas dos horas para proteger a los estudiantes ante las altas temperaturas.

Castillo Sagástegu señaló que este tipo de robos no es un hecho aislado, pues se han presentado situaciones similares en otros municipios, particularmente en la zona fronteriza, donde el vandalismo a la infraestructura educativa se ha vuelto recurrente.

Ante ello, informó que se trabaja de manera coordinada con autoridades educativas y de seguridad pública para reforzar la vigilancia en los planteles, además de que se contempla la instalación de cámaras de videovigilancia en escuelas con mayor incidencia de robos, con el objetivo de inhibir estos delitos que afectan directamente a la comunidad escolar.

En paralelo a los problemas de seguridad, el titular del ITIFE advirtió que también se atienden casos de deterioro estructural en diversos planteles del estado, algunos derivados de la antigüedad de los edificios y otros por construcciones que no cumplieron con las especificaciones técnicas desde su origen.

Como ejemplo, mencionó una escuela en el municipio de Gustavo Díaz Ordaz, donde se ha detectado la necesidad de demoler un edificio completo para sustituirlo por nuevas aulas y una biblioteca, proyecto que ya fue turnado a la Secretaría correspondiente para la gestión de recursos.

El funcionario subrayó que estos trabajos buscan garantizar condiciones seguras para los estudiantes y evitar riesgos mayores.

Finalmente, Castillo Sagástegu exhortó a directivos escolares y comités de padres de familia a solicitar asesoría técnica del ITIFE antes de realizar cualquier obra de rehabilitación o intervención en infraestructura educativa, al advertir que algunas fallas se han originado por trabajos que no cumplen con los estándares requeridos, lo que a largo plazo deriva en daños estructurales y mayores costos de reparación.

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