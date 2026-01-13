Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Frio_Saltillo_f84fb4750f
Coahuila

Persisten clima helado en Saltillo; autoridades piden precaución

Protección Civil pidió a la ciudadanía mantener medidas preventivas, principalmente para proteger a niños, adultos mayores y personas en situación vulnerable

  • 13
  • Enero
    2026

Las bajas temperaturas seguirán presentes en Saltillo durante los próximos días, por lo que autoridades municipales exhortaron a la población a no guardar aún las cobijas ni las chamarras.

De acuerdo con la Dirección de Protección Civil y Bomberos, se prevén mínimas de 6 grados centígrados para el miércoles, un descenso más pronunciado hasta los 2 grados el jueves y nuevamente 6 grados para el viernes, condiciones que podrían representar riesgos para la salud.

Ante este panorama, Protección Civil pidió a la ciudadanía mantener medidas preventivas, principalmente para proteger a niñas, niños, adultos mayores y personas en situación vulnerable.

El director de la corporación, Francisco Martínez Ávalos, informó que desde el ingreso del frente frío número 27 se mantienen operativos permanentes de vigilancia y atención, en coordinación con la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

El funcionario recomendó abrigarse adecuadamente, consumir alimentos ricos en vitamina C, tomar bebidas calientes y extremar precauciones en el uso de calentadores, evitando el uso de braseros u hornos dentro de los hogares.

Asimismo, recordó que se encuentran habilitados cinco refugios temporales en distintos puntos de la ciudad y que, en caso de emergencia, la población puede comunicarse al número 9-1-1.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

nl_monterrey_saltillo_5bd8125349
Sella Monterrey alianza con Saltillo rumbo al Mundial 2026
EH_DOS_FOTOS_2026_01_13_T141205_816_6a06833bee
Sufre fracturas mujer al caer en plaza comercial de San Pedro
Whats_App_Image_2026_01_12_at_9_27_05_PM_3864925280
Brinda ayuda Protección Civil NL a 500 personas ante intenso frío
publicidad

Últimas Noticias

c1c65cb7_542a_484b_b954_8b924fb38d2f_0905d5b113
Concluye con éxito rescate de senderista lesionada en Arteaga
dif_2026_encargada_tamaulipas_8ed428aeeb
DIF Tamaulipas prepara ingreso de persona abandonada en Matamoros
Captura_de_pantalla_2026_01_14_232933_ac5b8ba8ab
Trabajadores de AHMSA alistan plantón en el Zócalo
publicidad

Más Vistas

nl_samuel_metro_5ed7ffa7d2
Supervisa gobernador estaciones de L4 y L6 del Metro
Cambio_propietario_digital_Nuevo_Leon_5691b7729f
Cambio de propietario de auto será 100% en línea en 2026
EH_DOS_FOTOS_2026_01_13_T141205_816_6a06833bee
Sufre fracturas mujer al caer en plaza comercial de San Pedro
publicidad
×