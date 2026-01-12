Brinda ayuda Protección Civil NL a 500 personas ante intenso frío

Ante el descenso en las temperaturas registrado este lunes, elementos de Protección Civil de Nuevo León, en estrecha coordinación con el DIF estatal, desplegaron el “Operativo Carrusel” para brindar auxilio a la población más vulnerable en el centro de la ciudad.

La movilización, que inició a las 19:00 horas y concluyó poco después de las 20:15 horas, se concentró en puntos estratégicos donde suelen reunirse personas en situación de calle o familiares que esperan afuera de centros hospitalarios.

Las unidades recorrieron las inmediaciones del Hospital No. 21, así como las clínicas 33, 23 y 2 del IMSS, donde se entregaron insumos básicos para mitigar el impacto del clima gélido.

Los resultados del operativo arrojaron las siguientes cifras de atención:

550 personas beneficiadas en total.

385 cobijas entregadas.

160 litros de chocolate caliente

Además de la entrega de insumos, el personal de rescate realizó labores de convencimiento y asistencia, logrando el traslado de 4 personas al albergue "El Refugio" del DIF, donde recibieron atención integral y un espacio seguro para pernoctar.

Protección Civil estatal informó que se mantiene un monitoreo constante de las condiciones climáticas y exhortó a la ciudadanía a reportar a cualquier persona en situación de riesgo a través de la línea de emergencia 9-1-1.

