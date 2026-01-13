Pide Congreso de Coahuila frenar avance del gusano barrenador

El Congreso del Estado de Coahuila se sumó al llamado de legisladores de San Luis Potosí para solicitar a la Secretaría de Agricultura el reforzamiento inmediato de las estrategias destinadas a frenar la propagación del gusano barrenador, una plaga que representa una amenaza creciente para la sanidad animal y la actividad agropecuaria del país.

Raúl Onofre Contreras, diputado local y presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, subrayó la necesidad de intensificar la coordinación con el Gobierno federal para fortalecer los mecanismos de vigilancia, prevención y control, ante el riesgo que el parásito implica para el desarrollo del campo mexicano.

El legislador explicó que el gusano barrenador, una larva que invade heridas abiertas en animales y provoca infecciones graves conocidas como miasis, había sido considerado erradicado desde hace más de cuatro décadas; sin embargo, su reaparición en los últimos años ha encendido alertas sanitarias en diversas regiones.

Con base en datos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), entre 2022 y 2025 se han contabilizado 20,875 casos en México y países de Centroamérica. En el territorio nacional, informes de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural detallan que del 21 de noviembre de 2024 al 1 de noviembre de 2025 se confirmaron 9,574 casos en distintas especies.

La mayor incidencia se ha detectado en ganado bovino, con 7,226 registros, seguido de caninos, equinos, suinos, ovinos y caprinos, además de reportes aislados en felinos, aves de corral, fauna silvestre y animales en cautiverio.

Contreras advirtió que la expansión de la plaga hacia el norte del país, particularmente en entidades como Nuevo León, incrementa el nivel de riesgo para Coahuila, debido a la cercanía geográfica y al intercambio constante de ganado.

Ante este escenario, el diputado insistió en que es indispensable reforzar las acciones preventivas desde el ámbito federal, al tratarse de una problemática que trasciende fronteras estatales y exige una respuesta coordinada para proteger la seguridad agropecuaria de la región.

