Cuatro voces latinas se unen en 'Somos más' por el Mundial

Carlos Vives, Emilia, Wisin y Xavi unieron fuerzas por primera vez para lanzar “Somos más”, un tema que celebra la unidad y la pasión rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La canción fusiona la energía urbana de Wisin, el pop fresco de Emilia, el estilo regional de Xavi y el sello tropical de Vives, en una propuesta que busca representar a distintas generaciones y raíces latinoamericanas.

“Nos propusimos crear una canción que realmente nos representara a todos: a los tres países anfitriones y a las generaciones unidas por el fútbol”, expresó el cantante colombiano.

Para Emilia, el proyecto significa la oportunidad de “representar a nuestra comunidad latina”, mientras que Wisin subrayó que el tema es “un mensaje que cruza fronteras” y resalta la unidad y el respeto como ejes centrales.

Xavi, por su parte, destacó que la música y el deporte son lenguajes universales que conectan culturas.

Con “Somos más”, los cuatro artistas apuestan por un himno que combina identidad, diversidad y celebración en torno al mayor torneo de fútbol del planeta.

