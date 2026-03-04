Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
989f693ce4a9e912f0f018b9c62c276132d2106a_20982fc5ea
Escena

Cuatro voces latinas se unen en 'Somos más' por el Mundial

Los cantantes Carlos Vives, Emilia, Wisin y Xavi presentaron el himno con el que se celebra la unidad rumbo a la Copa del Mundo 2026

  • 04
  • Marzo
    2026

Carlos Vives, Emilia, Wisin y Xavi unieron fuerzas por primera vez para lanzar “Somos más”, un tema que celebra la unidad y la pasión rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La canción fusiona la energía urbana de Wisin, el pop fresco de Emilia, el estilo regional de Xavi y el sello tropical de Vives, en una propuesta que busca representar a distintas generaciones y raíces latinoamericanas.

“Nos propusimos crear una canción que realmente nos representara a todos: a los tres países anfitriones y a las generaciones unidas por el fútbol”, expresó el cantante colombiano.

Para Emilia, el proyecto significa la oportunidad de “representar a nuestra comunidad latina”, mientras que Wisin subrayó que el tema es “un mensaje que cruza fronteras” y resalta la unidad y el respeto como ejes centrales.

Xavi, por su parte, destacó que la música y el deporte son lenguajes universales que conectan culturas.

Con “Somos más”, los cuatro artistas apuestan por un himno que combina identidad, diversidad y celebración en torno al mayor torneo de fútbol del planeta.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

escuela_en_altamira_afaf270e34
Reabren primaria Emiliano Zapata tras conflicto de padres
Whats_App_Image_2026_03_04_at_4_41_05_PM_65973c2f93
Impulsa Monterrey certeza jurídica con entrega de testamentos
Whats_App_Image_2026_03_04_at_9_02_52_PM_84adff771c
Tigres llegará herido al Clásico: pierde 3-1 en Puebla
publicidad

Últimas Noticias

hombre_extraviado_a07a750852
Localizan en San Pedro a hombre con reporte de extravío
cerca_del_80_por_ciento_de_nuevoleoneses_padecen_sobrepeso_u_obesidad_6e69e56e29
Advierten sobre impacto del sobrepeso en México
bronco_705cb325a9
Bronco anuncia concierto en Milán como parte de su gira europea
publicidad

Más Vistas

photo_2026_03_03_15_03_36_MIGUEL_ANGEL_SANCHEZ_4673452346
Jefes ya no podrán molestar a empleados fuera de horario
ecim_s_9e61749432
Denuncian fraudes de inversiones en redes sociales
Whats_App_Image_2026_03_04_at_12_49_27_AM_4ceaa7a434
Conflicto en Irán llevaría al dólar... ¡por los cielos!
publicidad
×