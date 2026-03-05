Podcast
Reporte Ciudadano
Salud

Conoce los antioxidantes que son 'guardianes' de las células

Algunos antioxidantes, sustancias con efecto protector esenciales para la salud celular, son producidos por el organismo, y podemos estimular su producción

  • 05
  • Marzo
    2026

La presencia en el organismo de niveles altos de unas moléculas denominadas radicales libres, que tienen la capacidad de alterar la estructura química de las células, conduce al estrés oxidativo, un fenómeno vinculado a condiciones como las enfermedades cardiovasculares y neurodegenerativas, la diabetes y el cáncer, explican los especialistas.

Señalan que la acción perniciosa de los radicales libres puede llevar a estados inflamatorios (una parte natural de la defensa contra lesiones e infecciones) y al envejecimiento.

En este contexto, emergen como escudos defensores de las células los antioxidantes, unas moléculas que tienen la capacidad de neutralizar la actividad  de los radicales libres y que pueden ser endógenas (las que nuestro cuerpo produce de modo natural) o exógenas (los que obtenemos de fuentes externas como los alimentos), según explica el doctor César Montiel. 

La actividad y presencia de los antioxidantes endógenos que se sintetizan en nuestro cuerpo puede ser reforzada a través de la dieta y los suplementos, al igual que sucede con los exógenos.

Para preservar la integridad celular y prevenir las dolencias asociadas al estrés oxidativo, es esencial mantener un adecuado equilibrio entre antioxidantes y radicales libres, para lo cual es crucial que mantengamos una dieta rica en antioxidantes y un estilo de vida saludable. 

El nutricionista David Baeza, destaca la acción benefactora de cuatro antioxidantes endógenos, unas enzimas a las que describe como “los cuatro guardianes de la salud y la longevidad”, y explica cómo aumentar su acción en nuestro organismo a través de una serie de alimentos y suplementos, siempre bajo supervisión médica.

Aquí te compartimos un recuento de estos antioxidantes endógenos. (Con información de Agencias)

Glutatión 

Esta sustancia, que se produce en el hígado y está presente en la mayoría de células del organismo, no sólo es un arma de primer orden contra los radicales libres, sino que también desempeña un papel crítico en el proceso de desintoxicación del cuerpo.

“Las espinacas, los huevos, el brócoli, el aguacate y el ajo son alimentos en los que podemos encontrar buenos niveles de glutatión, considerado uno de los antioxidantes endógenos más potentes del cuerpo”, indica el experto en nutrición David Baeza.

Coenzima Q10

Mantener unos niveles adecuados de CoQ10 “es esencial para garantizar una protección efectiva contra el estrés oxidativo, un factor que contribuye al envejecimiento prematuro y diversas condiciones de salud”, según Baeza.

Podemos encontrar esta molécula en alimentos como las legumbres (guisantes y lentejas), el pescado azul (jurel, salmón, boquerones) y en verduras (brócoli y las espinacas), y también la contienen los huevos y las carnes rojas. 

Superóxido dismutasa (SOD)

La molécula SOD, que se genera en varias partes de nuestro cuerpo, se encarga de convertir los radicales libres superóxido, que son altamente reactivos y pueden causar un daño celular significativo si se acumulan en exceso, detalla Baeza.

Para mantener unos buenos niveles de SOD, que funciona en colaboración con los demás antioxidantes endógenos, los expertos recomiendan incluir en la dieta habitual, verduras crucíferas (coles en general y brócoli en particular) y melón.

Catalasa

La catalasa, una enzima que se encuentra en casi todas las células del cuerpo, acelera la descomposición del peróxido de hidrógeno (H2O2), una molécula que puede tornarse dañina, y contribuir al envejecimiento prematuro y diversas enfermedades.

“Los plátanos, los puerros, el rábano y la sandía son buenas fuentes naturales de catalasa”, comparte el nutriólogo.

HA DICHO

Las necesidades nutricionales varían según la edad, el género, el estado de salud y otros factores individuales, por lo que siempre es recomendable consultar con profesionales, para obtener pautas personalizadas según tus circunstancias personales específicas”
David Baeza
Especialista en nutrición


