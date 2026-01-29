Pide Congreso proteger a menores en casos de violencia vicaria

Al referirse al caso en el que un juez vinculó a proceso a una mujer por violencia vicaria, un hito en la historia de Coahuila, la presidenta del Congreso del estado, Luz Elena Morales, dijo que en los conflictos de esta naturaleza, siempre se deben privilegiar los derechos de las niñas y los niños.

Si bien no se pronunció en un sentido u otro al caso de Estela “N”, quien fue denunciada por su exesposo por presuntamente ocultarle a sus hijos, la diputada dijo que es lamentable que se presente este tipo de situaciones, al considerar que los hijos son quienes más sufren las consecuencias de los desacuerdos entre los padres.

Cuestionó que haya abogados que asesoran mal a sus representados, y terminan afectando a los hijos de las parejas.

“Van entorpeciendo las mediaciones que se puedan hacer, y hablo de la mediación en cuanto a las convivencias de los hijos. Sabemos que la mediación no puede proceder cuando existen temas de violencia, pero es importante que los abogados no utilicen algunos temas jurídicos para que luego, en lugar de ver por el bienestar de los niños, vean por el bienestar de los adultos. “Es muy lamentable, sobre todo en torno a los niños, el tema de la niñez, de las relaciones familiares; creo que son temas que nos duelen a todas las personas; me voy a reunir con los colectivos para revisar la legislación", dijo.

Dijo que Coahuila en el 2003 fue uno de los primeros estados en legislar al respecto, y a lo largo de los años, han existido diversas interpretaciones de la Corte. “Son acciones que se tendrán que estar analizando en torno a las jurisprudencias que surgieron después de que se tipificó la violencia vicaria”.

Declaró que las autoridades siempre deben actuar en el marco de la legalidad, actuando con la perspectiva de infancia y de género necesarias.

Morales Núñez apuntó que el Congreso no puede legislar en temas procedimentales, pues ello es competencia federal, por lo que existen retos que se tienen que atender en otras instancias y en otras entidades.

Comentarios