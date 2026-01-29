Enero cierra con 2,500 trabajadores liquidados en Coahuila

En el primer mes del año, alrededor de 2 mil 500 trabajadores han sido liquidados en Coahuila, principalmente en la región Sureste, como resultado de ajustes laborales en siete empresas, informó la secretaria del Trabajo del estado, Nazira Zogbi Castro, al precisar que 1,900 de esos casos corresponden exclusivamente a General Motors en Ramos Arizpe.

Recorte en GM se mantuvo sin ampliaciones

La funcionaria aclaró que el recorte en General Motors no se amplió ni creció, sino que se realizó en dos etapas, manteniéndose el mismo número anunciado desde un inicio. El resto de las liquidaciones —alrededor de 600 trabajadores— se distribuyen entre empresas proveedoras de la armadora, entre ellas Lear y Magna, así como otras firmas del sector industrial.

Despidos conforme a la ley

Zogbi Castro explicó que, en todos los casos, los despidos se realizaron conforme a la ley, activando el protocolo estatal de acompañamiento laboral, que incluye la presencia de procuradores de la Defensa del Trabajo, conciliadores laborales y consejeros del Servicio Nacional de Empleo, para verificar que cada trabajador reciba el pago completo de sus derechos.

Vacantes disponibles y llamado a la prudencia

Detalló que las bajas se concentran mayoritariamente en la región Sureste y que uno de los casos se ubica en Piedras Negras, todos ligados a ajustes de producción y no a cierres definitivos. En el caso de GM, indicó que la empresa analiza reubicar parte del personal liquidado en otras plantas del grupo.

Como contrapeso a los despidos, la secretaria del Trabajo subrayó que 40 empresas estarán contratando personal de manera inmediata, con más de 2 mil vacantes disponibles, mismas que se ofrecerán en ferias de empleo organizadas por el estado, incluida una jornada en Saltillo este viernes 30 de enero y otra programada para Torreón a mediados de febrero.

Finalmente, hizo un llamado a la prudencia en el manejo de cifras relacionadas con el empleo, al señalar que versiones sobre despidos masivos adicionales, como en el caso de Stellantis, carecen de sustento oficial, y exhortó a los trabajadores liquidados a cuidar sus finanzas y acercarse a las opciones de reinserción laboral que se están activando en la entidad.

Comentarios