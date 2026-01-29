Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
IMG_0722_e1f57da331
Coahuila

Enero cierra con 2,500 trabajadores liquidados en Coahuila

El esquema contempla anticipos flexibles y convenios iniciales de tres meses con pagos accesibles, más el consumo mensual, con la opción de renovar acuerdos

  • 29
  • Enero
    2026

En el primer mes del año, alrededor de 2 mil 500 trabajadores han sido liquidados en Coahuila, principalmente en la región Sureste, como resultado de ajustes laborales en siete empresas, informó la secretaria del Trabajo del estado, Nazira Zogbi Castro, al precisar que 1,900 de esos casos corresponden exclusivamente a General Motors en Ramos Arizpe.

Recorte en GM se mantuvo sin ampliaciones

La funcionaria aclaró que el recorte en General Motors no se amplió ni creció, sino que se realizó en dos etapas, manteniéndose el mismo número anunciado desde un inicio. El resto de las liquidaciones —alrededor de 600 trabajadores— se distribuyen entre empresas proveedoras de la armadora, entre ellas Lear y Magna, así como otras firmas del sector industrial.

Despidos conforme a la ley

Zogbi Castro explicó que, en todos los casos, los despidos se realizaron conforme a la ley, activando el protocolo estatal de acompañamiento laboral, que incluye la presencia de procuradores de la Defensa del Trabajo, conciliadores laborales y consejeros del Servicio Nacional de Empleo, para verificar que cada trabajador reciba el pago completo de sus derechos.

Vacantes disponibles y llamado a la prudencia

Detalló que las bajas se concentran mayoritariamente en la región Sureste y que uno de los casos se ubica en Piedras Negras, todos ligados a ajustes de producción y no a cierres definitivos. En el caso de GM, indicó que la empresa analiza reubicar parte del personal liquidado en otras plantas del grupo.

Como contrapeso a los despidos, la secretaria del Trabajo subrayó que 40 empresas estarán contratando personal de manera inmediata, con más de 2 mil vacantes disponibles, mismas que se ofrecerán en ferias de empleo organizadas por el estado, incluida una jornada en Saltillo este viernes 30 de enero y otra programada para Torreón a mediados de febrero.

Finalmente, hizo un llamado a la prudencia en el manejo de cifras relacionadas con el empleo, al señalar que versiones sobre despidos masivos adicionales, como en el caso de Stellantis, carecen de sustento oficial, y exhortó a los trabajadores liquidados a cuidar sus finanzas y acercarse a las opciones de reinserción laboral que se están activando en la entidad.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_01_29_at_3_22_57_PM_6ed2818e01
Invasión de viviendas deja a propietarios con deudas impagables
Whats_App_Image_2025_09_25_at_9_01_12_PM_ece679f98c
Rompe récord brigada de testamentos de Miguel Flores
miguel_dedf7df86c
Invita Miguel Flores a brigada de testamentos
publicidad

Últimas Noticias

AP_26031021034175_f3696b5921
Venezuela apunta a liberación de presos por motivos políticos
cbtis_chequeo_2026_c983017f12
Manuel Guerra inspecciona CBTIS antes de visita de la presidenta
Juan_Ramon_de_la_Fuente_12361761f3
Canciller sostiene llamada con Marco Rubio; estrechan relación
publicidad

Más Vistas

hunters_2026_empresa_3b8065af2e
Empresa sueca inaugura planta en NL; invierte $190 millones
EF_2021_Entrevistas_38_min_scaled_1_539977d308
Fallece el empresario joyero Mauricio Wapinski
tamales_575cb1c1d6
Monterrey invita a la 'Regia Tamaliza' en la Plaza Zaragoza
publicidad
×