camaras_seguridad_coahuila_8a7ef33a05
Coahuila

Piden conexión de cámaras de centros de detención a los C2 y C4

Tras la muerte de un joven en un centro de detención en Torreón, el diputado Jorge Arturo Valdés Flores propone conectar las cámaras de vigilancia a los C2 y C4

Luego de que trascendiera el caso de Chris Hernán “N”, joven que falleció en un centro de detención municipal de Torreón, el diputado Jorge Arturo Valdés Flores, del Partido Verde Ecologista de México, presentó un punto de acuerdo en el que se solicita que las cámaras de vigilancia estén conectadas a los C2 y C4 por seguridad de los detenidos y de los empleados que laboran en este tipo de centros. 

Chris Hernán murió de un traumatismo craneoencefálico dentro de las celdas de los Tribunales Municipales de Torreón, lo que levantó la sospecha de que había sido golpeado por el personal de ese lugar. Sin embargo, los videos demostraron que el joven cayó de su propia altura, provocándose una lesión en la cabeza que posteriormente le provocó la muerte. 

“Considero importante que existan cámaras de seguridad en los lugares donde se practiquen entrevistas y detención a toda persona, las cuales deberán estar conectadas al C2 municipal y al C4 estatal, con el objetivo de contar con evidencias y que exista respaldo digital de todo lo que se realice al interior de los Centros de Justicia Municipal”, señaló Valdés Flores. 

El punto de acuerdo propone que, en el ámbito de sus atribuciones y con respeto a la autonomía, los municipios coloquen cámaras en los centros de detención y que estas se encuentren enlazadas con los centros de comando y control municipales y estatales. 

“Se exhorta (…) en la medida de su presupuesto, priorice la instalación de cámaras de seguridad en los centros de justicia municipal, (…) con el objetivo de garantizar la debida atención y respeto a la integridad de toda persona ingresada en su jurisdicción y con ello evitar todo acto de injusticia en contra de alguna persona”, señala el punto de acuerdo.

 


