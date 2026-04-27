Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
plaza_fidel_velazquez_4a9c7ef0b3
Coahuila

Reportan vandalismo y residuos en plaza de Ramos Arizpe

A pocos días de haber sido entregada, la plaza pública de la colonia Fidel Velázquez ya presenta graves problemas de vandalismo y acumulación de basura

  • 27
  • Abril
    2026

A pocos días de haber sido entregada, la plaza pública de la colonia Fidel Velázquez ya presenta problemas de vandalismo, acumulación de basura y presencia de personas sin hogar, situación que ha generado preocupación entre vecinos del sector. 

De acuerdo con reportes ciudadanos, en el área de canchas de fútbol, recientemente acondicionadas, se han detectado desechos y residuos biológicos, presuntamente generados por personas que pernoctan en el sitio, además de acumulación de basura que afecta las condiciones del espacio. 

A ello se suman actos de vandalismo, como el robo de al menos dos lámparas del sistema de alumbrado en las canchas, así como daños en juegos infantiles, lo que ha comenzado a deteriorar la infraestructura recién rehabilitada. 

WhatsApp Image 2026-04-27 at 12.24.16 PM.jpeg

Los vecinos señalaron que la presencia constante de personas en situación de calle ha derivado en el uso irregular del espacio público, lo que contrasta con el objetivo original de la obra, que era fomentar la convivencia familiar y la recuperación del tejido social. 

Este caso se presenta en un contexto donde el municipio ha impulsado la rehabilitación de espacios públicos, con más de 30 plazas intervenidas durante la actual administración, incluyendo colonias como Haciendas del Refugio, Cactus, Villa Magna y la propia Fidel Velázquez. 

WhatsApp Image 2026-04-27 at 12.24.15 PM.jpeg

Autoridades municipales han destacado que estas acciones buscan mejorar la calidad de vida y fortalecer la convivencia comunitaria, sin embargo la situación en esta plaza evidencia los retos en materia de mantenimiento, vigilancia y uso adecuado de los espacios recuperados. 

Hasta el momento, vecinos han solicitado mayor presencia de seguridad y acciones para preservar las condiciones de la plaza, a fin de evitar que continúe el deterioro de uno de los espacios recientemente rehabilitados en el municipio.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

IMG_2732_0fd8fd6cef
Actividades para adultos mayores fomentan salud y bienestar
Whats_App_Image_2026_04_28_at_14_16_25_56adbae0ea
Amplían cirugías gratuitas de reconstrucción mamaria
inaugura_mariana_rodriguez_clic_en_uanl_2927fb918c
Inaugura Mariana Rodríguez 'Click, Mensaje a tu Alcance' en UANL
publicidad

Últimas Noticias

IMG_2732_0fd8fd6cef
Actividades para adultos mayores fomentan salud y bienestar
IMG_2729_cb50419f40
Javier Díaz mejora banquetas en Centro Histórico de Saltillo
d540a640_f69c_4194_9422_646f2697e927_9166417d9a
Gran festejo del Día del Niño en Parras de la Fuente, Coahuila
publicidad

Más Vistas

nl_mattel_plomo_4dbbbee043
Fábrica de juguetes en Nuevo León envenena el aire con plomo
charly_rodriguez_fuera_del_mundial_cdef14a47d
Charly Rodríguez queda fuera del Mundial 2026
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_9c084ba861
Aprende qué es, cómo funciona y los riesgos del Ozempic
publicidad
×