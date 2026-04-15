Plaga de gusano barrenador amenaza producción de nuez en Parras

La presencia del gusano barrenador del nogal comienza a impactar la producción de nuez en Parras de la Fuente, una de las principales actividades económicas del municipio, informó el alcalde Fernando Orozco Lara.

El edil señaló que la plaga ya ha sido detectada en distintas zonas donde anteriormente no se tenía registro, lo que ha encendido alertas entre productores y autoridades.

Explicó que este gusano afecta directamente al árbol de nogal, al introducirse en el tronco o en el fruto, debilitándolo hasta provocar su secado si no se atiende a tiempo, lo que pone en riesgo la producción anual de las familias que dependen de esta actividad.

Indicó que, si bien no existe aún un porcentaje definido de afectación, el problema ya se observa en expansión dentro del municipio, en un fenómeno que también impacta a nivel regional.

Ante este escenario, el municipio trabaja en coordinación con productores y asociaciones nogaleras para contener la plaga mediante capacitaciones, inspecciones y estrategias de manejo fitosanitario.

El alcalde detalló que factores como la falta de agua, fertilización o mantenimiento en los nogales favorecen la propagación del gusano, ya que los árboles debilitados son más susceptibles al ataque.

De acuerdo con especialistas, esta plaga —identificada científicamente como parte de especies como Acrobasis nuxvorella— puede provocar pérdidas de hasta el 80 por ciento en la producción de nuez si no se controla de manera oportuna.

El alcalde subrayó que el objetivo es evitar afectaciones mayores en una actividad que representa una fuente importante de ingresos para el municipio, especialmente para familias que dependen directamente de la producción de nuez.

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