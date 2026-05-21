Le llueve limonada a 'Lord Lamborghini' en campaña

El diputado del PT Antonio Flores Guerra, quien busca la reelección en el Congreso del Estado, recibió un inesperado baño este miércoles, durante su campaña en San Buenaventura.

Al recorrer puestos de comida ambulante en este municipio, Flores Guerra, conocido como Lord Lamborghini, intentó saludar de beso a una de las mujeres que atienden estos puestos.

La mujer, que tenía una jarra con agua en sus manos, se retiró y vació el contenido en el rostro del candidato, gritándole: “¡¿Para qué me besas?!”, ante la sorpresa del autonombrado “amigo del pueblo”.

La campaña de Flores Guerra, quien fuera proveedor de carbón consentido de la CFE durante el mandato de López Obrador, ha tenido una campaña accidentada, que inició entre acusaciones por abuso sexual en una corte de San Antonio, Texas, y que ha tenido más oscuros que claros, pues aunque se ha querido colgar de las siglas de Morena, los candidatos de ese partido se han deslindado del apoyo a los pupilos del “Tigre” Mejía Berdeja.

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