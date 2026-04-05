Trump amenaza con desatar infierno en Irán ante bloqueo de Ormuz

Ante el bloqueo del estrecho de Ormuz, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró este domingo su amenaza de desatar "el infierno" en Irán con ataques a sus infraestructuras el próximo 7 de marzo.

A través de redes sociales, el mandatario republicano afirmó que llevaría a cabo estas futuras agresiones, luego de extender el ultimátum hasta el 6 de abril.

"El martes será el Día de la Central Eléctrica y el Día del Puente, todo en uno, en Irán. ¡No habrá nada igual!!! Abrid el estrecho malditos locos, o viviréis en el infierno. ¡YA LO VERÉIS! Alabado sea Alá", añadió el republicano.

El cierre de Ormuz, por donde pasa la quinta parte del petróleo mundial, ha sido una de las consecuencias más desestabilizadoras derivadas de la guerra en Medio Oriente, tras los bombardeos efectuados de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Tal ataque podría presionar al alza, aún más, los precios de la energía, el combustible y de las cadenas de suministro, en un contexto en el que se encuentran disparados.

Además, el presidente estadounidense prometió hace unos días atacar "con dureza" a Irán en las próximas dos o tres semanas.

Trump aplaza ultimátum contra Irán para reabrir estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que extenderá hasta el próximo 6 de abril el ultimátum para que Irán reabra el estrecho de Ormuz.

A través de redes sociales, el mandatario republicano dio a conocer su decisión, después de que el Gobierno de Irán aparentemente le pidiera prolongar dicho periodo.

"De conformidad con la solicitud del Gobierno de Irán, que esta declaración sirva para representar que estoy pausando el período de destrucción de la Planta de Energía por 10 días hasta el lunes, 6 de abril de 2026, a las 8 P.M., hora del Este. Las conversaciones están en curso y, a pesar de declaraciones erróneas en contrario por parte de los Medios de Noticias Falsos, y otros, están yendo muy bien." Aquí te presentamos la nota completa: Trump aplaza ultimátum contra Irán para reabrir estrecho de Ormuz

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