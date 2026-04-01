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América vuelve al Estadio Azteca; Cruz Azul será su primer duelo

El América jugará todo abril en el Estadio Azteca tras su reapertura. Enfrentará a Cruz Azul, Toluca y Atlas, además de un duelo internacional

  • 01
  • Abril
    2026

El Club América confirmó que disputará todos sus partidos de abril de 2026 en el Estadio Azteca, inmueble que reabrió el pasado 28 de marzo tras un proceso de modernización.

El primer duelo oficial será el sábado 11 de abril a las 21:00 horas, cuando reciba a Cruz Azul en la Jornada 14 del Clausura 2026, en una nueva edición del Clásico Joven.

La vuelta al Coloso de Santa Úrsula tiene un peso especial. Fue ahí donde el América conquistó su título número 15 el 26 de mayo de 2024, precisamente ante Cruz Azul.

Desde entonces, el equipo alternó sedes mientras avanzaban las obras de remodelación, por lo que este regreso marca el inicio de una nueva etapa.

Calendario completo en abril

Durante su estancia en el renovado estadio, las Águilas disputarán tres partidos de Liga MX y uno internacional:

  • Jornada 14: América vs Cruz Azul | 11 de abril
  • Jornada 15: América vs Toluca | 18 de abril
  • Jornada 17: América vs Atlas | 25 de abril

A esto se suma el duelo de vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup:

  • América vs Nashville SC | 14 de abril

El club informó que los abonados tendrán asegurado su lugar en los encuentros programados en el inmueble, además de prometer una experiencia mejorada para los aficionados.

“Estamos convencidos de que la afición americanista disfrutará de más y mejores experiencias en el renovado estadio”, señaló la institución.

Por otra parte, la remodelación del inmueble no solo responde a las exigencias del futbol moderno, sino también a su papel como sede del Mundial 2026, donde albergará el partido inaugural el 11 de junio.

El comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol, Mikel Arriola, destacó la magnitud del proyecto:

“Representa una inversión de casi 300 millones de dólares, lo que le va a dar viabilidad al futbol mexicano en los próximos 30 años”.

Tres equipos compartirán casa

Tras el Mundial, el estadio tendrá una dinámica particular: será sede compartida de América, Cruz Azul y el regreso del Atlante a la Primera División.

 


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