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Nuevo León

Cae hombre por intento de robo en notaría de Monterrey

Un hombre fue detenido tras irrumpir con herramientas en una notaría de San Jerónimo; la alarma permitió su captura inmediata

  • 01
  • Abril
    2026

Con un mazo, un martillo, unas pinzas y dos destornilladores, un hombre de 47 años irrumpió en la Notaría Pública número 26 con la intención de robar, ubicada en la colonia San Jerónimo, en el municipio de Monterrey.

La detención de José Pedro “C” ocurrió durante la madrugada de este miércoles, luego de que la alarma de seguridad del inmueble alertara tanto a los propietarios como a las autoridades, lo que permitió una rápida movilización de elementos de la Policía de Monterrey.

Los hechos se registraron alrededor de las 3:50 horas en el cruce de las calles José Luna Ayala y Antonio Vera, en la zona poniente de la ciudad. 

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Al arribar al lugar, los oficiales se entrevistaron con el propietario, un hombre de 53 años, quien explicó que recibió una notificación en su teléfono celular sobre la activación de la alarma en la oficina ubicada en el edificio con razón social “Torre Galerías”, por lo que acudió de inmediato.

El afectado señaló que, al llegar, detectó a un masculino en el interior del establecimiento, por lo que solicitó el apoyo de los oficiales y les facilitó el acceso para intervenir.

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Dentro de la notaría, los policías sorprendieron al presunto, a quien le encontraron en una mochila diversas herramientas, entre ellas desarmadores, un martillo y pinzas. Asimismo, detectaron daños en una ventana, por donde aparentemente ingresó.

Tras su detención, José Pedro “C” fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey y posteriormente puesto a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.


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