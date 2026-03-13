Buscan trabajadores de AHMSA apoyo económico de $50,000 pesos

Trabajadores de Altos Hornos de México solicitarán nuevamente al gobierno federal un apoyo económico de 50 mil pesos por empleado mientras se concreta la venta de la empresa y se pagan los finiquitos pendientes.

Julián Torres Ávalos, presidente del Grupo de Defensa Laboral de Trabajadores de AHMSA A.C., señaló que la petición fue enviada desde noviembre a la Presidencia de la República como una medida de respaldo ante la prolongada crisis laboral que enfrenta la siderúrgica.

Indicó que hasta el momento no han recibido una respuesta oficial por parte de las autoridades federales, por lo que continuarán insistiendo en la solicitud. La empresa acerera, ubicada en Monclova, permanece detenida desde hace más de tres años, situación que mantiene en incertidumbre a más de 14 mil trabajadores que esperan el pago de sus liquidaciones.

Torres Ávalos explicó que la determinación de insistir con esta petición fue tomada durante la asamblea semanal que realizan los trabajadores en la plaza principal de Monclova. En ese encuentro se acordó mantener la presión institucional para buscar alternativas que ayuden a aliviar la situación económica de los empleados.

Por otra parte, el dirigente informó que el colectivo decidió preservar la unidad interna y evitar cualquier tipo de confrontación política dentro de la organización. Señaló que entre los integrantes existen simpatizantes de diversas corrientes partidistas, por lo que se determinó impedir actos de proselitismo durante las actividades del grupo.

Comentó que esta resolución fue adoptada directamente por los propios trabajadores en una reunión interna, donde se analizó la posibilidad de que candidatos o representantes de partidos políticos acudieran a buscar respaldo entre los integrantes del movimiento. De acuerdo con el dirigente, la mesa directiva optó por no intervenir en la decisión para que el acuerdo surgiera de manera colectiva.

Añadió que cada trabajador conserva la libertad de reunirse de manera individual con el partido o aspirante de su preferencia fuera de las actividades del grupo. Con esta medida se pretende que el movimiento continúe enfocado exclusivamente en la defensa de los derechos laborales de quienes resultaron afectados por la crisis de la empresa acerera.

Trabajadores de AHMSA reiteran solicitud de respaldo económico

Julián Torres Ávalos explicó que la organización seguirá gestionando ante el gobierno federal un apoyo económico temporal mientras se define el futuro de la siderúrgica. Señaló que numerosos trabajadores enfrentan actualmente una situación económica complicada debido al retraso en los pagos y a la incertidumbre generada por el proceso de venta.

Recordó que en noviembre del año pasado se envió un oficio dirigido a la presidenta de México en el que se plantearon dos solicitudes principales. La primera consistía en que el gobierno federal interviniera para cubrir los adeudos laborales que mantiene la empresa con sus trabajadores.

Sin embargo, la respuesta oficial señaló que al tratarse de una compañía privada, el gobierno no tiene facultades para asumir directamente esas obligaciones. No obstante, el dirigente indicó que el segundo planteamiento, relacionado con el apoyo económico de 50 mil pesos para cada trabajador, no recibió una contestación formal.

Torres Ávalos aclaró que la petición no busca que el recurso se entregue como un subsidio definitivo. Explicó que la intención es que el apoyo se considere como un adelanto de los finiquitos que deberán pagarse una vez que se concrete la venta de la empresa y se resuelva su situación legal.

Persisten dudas sobre el proceso legal de AHMSA

El representante del grupo laboral afirmó que hasta ahora no existe certeza sobre cuándo podría resolverse la situación jurídica y financiera de Altos Hornos de México. Indicó que la prórroga otorgada dentro del procedimiento judicial no ha generado avances visibles para los trabajadores.

Incluso mencionó que legisladores federales han buscado involucrarse para conocer el estado del proceso. Según explicó, el senador Luis Fernando Salazar, quien preside la comisión correspondiente en la Cámara Alta, también ha enfrentado dificultades para obtener información sobre el caso.

Agregó que recientemente se intentó organizar una reunión con la jueza encargada del procedimiento en el Senado de la República. No obstante, la funcionaria declinó participar argumentando compromisos previos y restricciones legales para asistir a ese tipo de encuentros.

Ante este escenario, Torres Ávalos reiteró que los trabajadores continuarán insistiendo en la solicitud del apoyo económico de 50 mil pesos por empleado. Subrayó que el propósito es brindar un respiro temporal a las familias afectadas mientras se resuelve el proceso de venta y la situación financiera de la empresa acerera.

