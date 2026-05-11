'NL se reporta listo como sede de primer nivel': Miguel Flores

A tan solo un mes de que ruede el balón en la justa deportiva más importante del planeta, el Gobierno de Nuevo León afirmó que el estado cuenta con las condiciones óptimas para recibir a la afición nacional e internacional.

El secretario general de Gobierno, Miguel Flores Serna, destacó que la entidad está preparada en materia de infraestructura, seguridad y movilidad.

“En Nuevo León estamos listos para recibir el Mundial y demostrar que somos una sede a la altura de las grandes ciudades del mundo; quienes nos visiten se llevarán una experiencia positiva”, indicó Flores.

El torneo internacional arrancará el próximo 11 de junio en la CDMX, y el Estadio Monterrey se perfila como un escenario clave para recibir a partir del 14 de junio a las selecciones de Suecia, Túnez, Japón, Sudáfrica y Corea del Sur.

También el Gigante de Acero será sede de un partido adicional correspondiente a los dieciseisavos de final.

Ante la inminente llegada de miles de visitantes nacionales y extranjeros, el funcionario estatal enfatizó que la capacidad operativa del Estado garantizará una experiencia ordenada.

“Contamos con infraestructura moderna y un plan integral de movilidad para que disfruten del evento no solo en el estadio, sino también en el Fan Fest y en distintos puntos del estado, siempre con garantías de seguridad tanto para los turistas como para los neoleoneses que se sumen a la celebración”, destacó.

El secretario subrayó que la preparación para el Mundial no solo beneficia a los turistas, sino que busca dejar una huella permanente para los neoleoneses.

“Se han realizado importantes inversiones para contar con mejores vialidades, más áreas verdes y un sistema de movilidad más eficiente, con el objetivo de que esta gran fiesta deportiva deje un legado para nuestro estado”, expresó el secretario.

Con estas acciones, indicó, Nuevo León busca consolidar su imagen como un referente global en la organización de eventos masivos, asegurando que la justa deportiva global dejará beneficios tangibles para la ciudadanía local.

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