Prevé Saltillo aumento en ingresos por predial en 2026
La tesorera municipal, Lissette Álvarez, informó que se mantendrán los incentivos para los contribuyentes que cumplan de manera oportuna con el pago
Diciembre
2025
El Ayuntamiento de Saltillo proyecta una recaudación superior a los $551 millones de pesos por concepto del impuesto predial durante el ejercicio fiscal 2026, cifra que representa un incremento de más de $21 millones de pesos respecto a los $530 millones obtenidos en 2025.
Este aumento permitirá al municipio contar con mayores recursos para la operación y desarrollo de diversos programas y servicios.
De acuerdo con autoridades municipales, el crecimiento en la recaudación se deriva del ajuste del 4% autorizado por el Congreso del Estado en las leyes de ingresos de los municipios de Coahuila.
Dicho incremento busca fortalecer las finanzas locales y garantizar la continuidad de proyectos enfocados en el mejoramiento de la infraestructura y la atención a la ciudadanía.
La tesorera municipal, Lissette Álvarez Cuéllar, informó que se mantendrán los incentivos para los contribuyentes que cumplan de manera oportuna con el pago del predial.
Los descuentos serán del 15% en enero, 10% en febrero y 5% en marzo, además de la posibilidad de participar en sorteos y obtener estímulos económicos como reconocimiento a la puntualidad.
