Prevé Saltillo aumento en ingresos por predial en 2026

El Ayuntamiento de Saltillo proyecta una recaudación superior a los $551 millones de pesos por concepto del impuesto predial durante el ejercicio fiscal 2026, cifra que representa un incremento de más de $21 millones de pesos respecto a los $530 millones obtenidos en 2025.

Este aumento permitirá al municipio contar con mayores recursos para la operación y desarrollo de diversos programas y servicios.

De acuerdo con autoridades municipales, el crecimiento en la recaudación se deriva del ajuste del 4% autorizado por el Congreso del Estado en las leyes de ingresos de los municipios de Coahuila.

Dicho incremento busca fortalecer las finanzas locales y garantizar la continuidad de proyectos enfocados en el mejoramiento de la infraestructura y la atención a la ciudadanía.

La tesorera municipal, Lissette Álvarez Cuéllar, informó que se mantendrán los incentivos para los contribuyentes que cumplan de manera oportuna con el pago del predial.

Los descuentos serán del 15% en enero, 10% en febrero y 5% en marzo, además de la posibilidad de participar en sorteos y obtener estímulos económicos como reconocimiento a la puntualidad.

