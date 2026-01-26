Podcast
Tamaulipas

Se registra un 85% de ausentismo escolar por frío en Tamaulipas

Un total de 724,000 estudiantes de los niveles Preescolar, Primaria y Secundaria no asistieron a clases en el estado debido a las bajas temperaturas

  • 26
  • Enero
    2026

Un total de 724,000 estudiantes de los niveles Preescolar, Primaria y Secundaria no asistieron a clases en Tamaulipas, lo que representa el 85% del total de alumnos en el estado. 

El secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, dijo que la decisión de llevar a los niños a la escuela en condiciones de frío extremo queda a criterio de los padres de familia, especialmente cuando la temperatura desciende por debajo de los cinco grados.

“En la zona sur es donde tuvimos un poquito más de asistencia, en Madero, Altamira y Tampico, al registrar nueve grados. Me reportan que fue del 45% la asistencia y un poquito entre el 36, 37% de asistencia en la zona cañera y también del altiplano. En resumen, cerca del 85% de los escolares no asistieron hoy en el estado de Tamaulipas a clases por las temperaturas conforme estaba estipulado”, dijo el funcionario estatal. 

El secretario de educación resaltó la importancia de la educación, pero también reconoció la preocupación de los padres en cuanto a la salud y bienestar de sus hijos en estas condiciones climáticas adversas. Se espera que, a medida que las temperaturas mejoren, los estudiantes retomen sus actividades escolares con normalidad.

“En todo lo que es la frontera fue realmente suspensión de clases; Laredo reportó menos dos, Reynosa y Matamoros reportaron menos uno y todos los municipios aledaños, Camargo, Díaz Ordaz, Miguel Alemán, Mier, Guerrero, también menos uno, y eso es lo que aplica con el frente frío: si está debajo de cero, ya es suspensión del servicio”, señaló.


