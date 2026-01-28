Refuerza Coahuila cerco sanitario contra gusano barrenador

Mientras en Tamaulipas ya se confirmaron al menos 12 casos de gusano barrenador del ganado, Coahuila se mantiene libre de la plaga gracias al fortalecimiento del cerco sanitario, el aumento de inspecciones y la coordinación interinstitucional en puntos estratégicos de ingreso al estado, informó la Secretaría de Desarrollo Rural.

La dependencia destacó que, ante el riesgo que representa la detección del parásito en un estado exportador, Coahuila intensificó las acciones preventivas con más de 180 puntos de muestreo activos, revisiones sanitarias en carreteras federales y estatales, y un control más estricto en los permisos de movilización e internación de ganado proveniente de otras entidades.

Uno de los ejes centrales de esta estrategia ha sido la capacitación permanente del personal que participa en los filtros de seguridad.

A las tareas de inspección sanitaria se sumaron elementos de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes ahora cuentan con capacitación específica para identificar aretes, permisos y documentación del ganado que transita por Coahuila, especialmente desde zonas consideradas de riesgo.

Coahuila duplicó el número de inspectores sanitarios, además de reforzar casetas, unidades móviles y puntos de revisión, lo que ha permitido mantener bajo control la movilización pecuaria y evitar el ingreso de animales con posibles infecciones.

En paralelo, funcionarios de Desarrollo Rural participarán este fin de semana en una reunión binacional en Estados Unidos con autoridades del Departamento de Agricultura de ese país, secretarios de los estados exportadores, uniones ganaderas y la Confederación Nacional Ganadera, donde se revisarán los protocolos nacionales y regionales para el control del gusano barrenador y la reapertura de exportaciones.

Aunque los casos detectados en Tamaulipas representan un escenario adverso para los estados exportadores, estos se encuentran focalizados y bajo control, con acciones de contención ya activadas, lo que permite mantener la vigilancia sin relajar los protocolos.

Hasta el momento, las bajas temperaturas registradas en el norte del país también han contribuido a reducir el riesgo sanitario, al ser condiciones poco favorables para la propagación del insecto, aunque la vigilancia se mantendrá de manera permanente hasta el cierre oficial de la temporada de frentes fríos.

Comentarios