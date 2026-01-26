Podcast
Tamaulipas

Rescatan iguanas paralizadas por el frío en Tampico

Autoridades trasladan iguanas a refugios con calor tras descender la temperatura a 2 grados; cada frente frío se rescatan hasta 80 reptiles

  • 26
  • Enero
    2026

En letargo o congelamiento, las iguanas de Tampico están siendo rescatadas para llevarlas a un refugio donde reciben calor y cuidados.

La temperatura en el sur de Tamaulipas descendió hasta los 2 grados centígrados, suficiente para que los reptiles de cola espinosa que abundan en la Laguna del Carpintero comiencen a caer de los árboles, pues se paralizan.

WhatsApp Image 2026-01-26 at 8.10.07 PM.jpeg

A través de un operativo, autoridades de ecología las trasladan al refugio que dispone de aserrín y calor.

Por año son rescatadas de 50 a 80 iguanas en cada frente frío que represente menos de 10 grados centígrados.

WhatsApp Image 2026-01-26 at 8.10.07 PM (1).jpeg


