Rescatan iguanas paralizadas por el frío en Tampico

En letargo o congelamiento, las iguanas de Tampico están siendo rescatadas para llevarlas a un refugio donde reciben calor y cuidados.

La temperatura en el sur de Tamaulipas descendió hasta los 2 grados centígrados, suficiente para que los reptiles de cola espinosa que abundan en la Laguna del Carpintero comiencen a caer de los árboles, pues se paralizan.

A través de un operativo, autoridades de ecología las trasladan al refugio que dispone de aserrín y calor.

Por año son rescatadas de 50 a 80 iguanas en cada frente frío que represente menos de 10 grados centígrados.





