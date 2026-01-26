Rescatan iguanas paralizadas por el frío en Tampico
Autoridades trasladan iguanas a refugios con calor tras descender la temperatura a 2 grados; cada frente frío se rescatan hasta 80 reptiles
- 26
-
Enero
2026
En letargo o congelamiento, las iguanas de Tampico están siendo rescatadas para llevarlas a un refugio donde reciben calor y cuidados.
La temperatura en el sur de Tamaulipas descendió hasta los 2 grados centígrados, suficiente para que los reptiles de cola espinosa que abundan en la Laguna del Carpintero comiencen a caer de los árboles, pues se paralizan.
A través de un operativo, autoridades de ecología las trasladan al refugio que dispone de aserrín y calor.
Por año son rescatadas de 50 a 80 iguanas en cada frente frío que represente menos de 10 grados centígrados.
Comentarios
Notas Relacionadas
Últimas Noticias
Más Vistas