Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
el_horizonte_info7_mx_37_d248ffa189
Coahuila

PRI cuida la calidad moral de sus candidatos: Robles Loustaunau

También, apuntó que las campañas de los candidatos priistas se enfocarán en la propuesta y el trabajo, sin caer en provocaciones ni en la guerra sucia.

  • 04
  • Mayo
    2026

Luego de que diera a conocer que el diputado local del PT, Antonio Flores Guerra cuenta con una orden de aprehensión en Estados Unidos por ser presunto responsable del delito de abuso sexual en agravio de una menor de edad, el dirigente del PRI en Coahuila, Carlos Robles Loustaunau, aseguró que los cuadros de su partido son solventes moralmente.

“Ustedes conocen a nuestras candidatas y candidatos, y todos ellos se han cuidado, tanto en el caso de las mujeres como de los hombres, que no haya ninguna duda sobre su conducta, es gente conocida, honorable, de la comunidad, sin ningún problema con autoridades de ningún tipo”.

Dijo que el PRI ha sido muy cuidadoso del aspecto legal de sus candidatos, y ello les da la fortaleza que requieren para competir como representantes populares.

Recordó que los diputados que contenderán por la reelección en los comicios del 7 de junio, solicitaron licencia para ausentarse de la sesión de este lunes, tanto por convicción como por recomendación de su partido.

Apuntó que las campañas de los candidatos priistas se enfocarán en la propuesta y el trabajo, sin caer en provocaciones ni en la guerra sucia.

“Nuestra estrategia va a ser puro trabajo, no nos vamos a desgastar ni en ataques, ni en dimes ni diretes, vamos a trabajar, vamos a ir a lo importante que es el contacto con la ciudadanía, no nos vamos a desgastar ni a abrir fuego contra nadie”.

La cosa está que arde con Morena

Al referirse a la exigencia del Gobierno de Estados Unidos para que se entregue a 10 ciudadanos mexicanos por petición de una corte en Nueva York, donde se procesó al “Chapo” Guzmán y a Ismael “El Mayo” Zambada, entre los que figuran un senador de Sinaloa, el alcalde de Culiacán y el Gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, el dirigente priista dijo que Morena “está en graves aprietos”.

“Nunca me había tocado ver un embate tan agresivo, y vaya que traen problemas nuestros amigos de Morena… vaya que traen problemas porque el tema está que arde desde el punto de vista internacional”.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_05_05_at_1_49_42_AM_d2b4430a42
Diputados piden licencia para buscar la reelección
IMG_5597_2941b86ed6
Antonio Flores Guerra enfrenta acusaciones de abuso sexual
EH_DOS_FOTOS_2026_05_04_T081936_167_1217f2bd67
Detienen a hombre por agresión a perrita en Monclova
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2026_05_05_T125847_849_62e3bb74a0
Djokovic convierte Piazza del Popolo en templo del tenis
choque_entre_pipa_y_tren_provoca_explosion_queretaro_cd3995c384
Choque entre tren y pipa provoca fuerte explosión en Querétaro
EH_CONTEXTO_33_da0a28843c
Exmodelo francesa revela red de captación ligada a Epstein
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_05_03_at_14_29_45_3d2da13aca
Presa León entra a fase final; abastecerá a Nuevo León
pumas_america_queja_d3f5671af9
Pumas acusará ante Liga MX posible alineación indebida de América
EH_DOS_FOTOS_1_5d14838568
¡Sigue el minuto a minuto del partido Tigres vs Chivas!
publicidad
×