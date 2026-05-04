PRI cuida la calidad moral de sus candidatos: Robles Loustaunau

Luego de que diera a conocer que el diputado local del PT, Antonio Flores Guerra cuenta con una orden de aprehensión en Estados Unidos por ser presunto responsable del delito de abuso sexual en agravio de una menor de edad, el dirigente del PRI en Coahuila, Carlos Robles Loustaunau, aseguró que los cuadros de su partido son solventes moralmente.

“Ustedes conocen a nuestras candidatas y candidatos, y todos ellos se han cuidado, tanto en el caso de las mujeres como de los hombres, que no haya ninguna duda sobre su conducta, es gente conocida, honorable, de la comunidad, sin ningún problema con autoridades de ningún tipo”.

Dijo que el PRI ha sido muy cuidadoso del aspecto legal de sus candidatos, y ello les da la fortaleza que requieren para competir como representantes populares.

Recordó que los diputados que contenderán por la reelección en los comicios del 7 de junio, solicitaron licencia para ausentarse de la sesión de este lunes, tanto por convicción como por recomendación de su partido.

Apuntó que las campañas de los candidatos priistas se enfocarán en la propuesta y el trabajo, sin caer en provocaciones ni en la guerra sucia.

“Nuestra estrategia va a ser puro trabajo, no nos vamos a desgastar ni en ataques, ni en dimes ni diretes, vamos a trabajar, vamos a ir a lo importante que es el contacto con la ciudadanía, no nos vamos a desgastar ni a abrir fuego contra nadie”.

La cosa está que arde con Morena

Al referirse a la exigencia del Gobierno de Estados Unidos para que se entregue a 10 ciudadanos mexicanos por petición de una corte en Nueva York, donde se procesó al “Chapo” Guzmán y a Ismael “El Mayo” Zambada, entre los que figuran un senador de Sinaloa, el alcalde de Culiacán y el Gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, el dirigente priista dijo que Morena “está en graves aprietos”.

“Nunca me había tocado ver un embate tan agresivo, y vaya que traen problemas nuestros amigos de Morena… vaya que traen problemas porque el tema está que arde desde el punto de vista internacional”.

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