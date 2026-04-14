Coahuila mantiene avances en combate a la pobreza

El titular de la Secretaría de Desarrollo Social de Coahuila, Enrique Martínez y Morales, informó que la entidad continúa registrando resultados positivos en la reducción de la pobreza, de acuerdo con diversas mediciones y estudios recientes. Señaló que, con el paso de los meses, los indicadores muestran una tendencia favorable que posiciona al estado en mejores condiciones frente a este desafío.

El funcionario explicó que, además de los avances en materia social, Coahuila se mantiene como referente nacional en seguridad, lo cual contribuye a generar un entorno propicio para el desarrollo y bienestar de la población. No obstante, reconoció que disminuir los índices de pobreza es un proceso complejo que requiere continuidad en las estrategias implementadas.

Enrique Martínez y Morales subrayó que las acciones deben mantenerse y fortalecerse para consolidar los resultados alcanzados. Reiteró que el compromiso de la dependencia es seguir impulsando programas que beneficien a los sectores más vulnerables y permitan mejorar la calidad de vida en todo el estado.





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