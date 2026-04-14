Mantendrán tarifas de transporte urbanos sin aumento en Saltillo

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, aseguró que no habrá incrementos en las tarifas del transporte público en la ciudad, pese a los retos que se han presentado en otros municipios. Subrayó que la postura de su administración es clara y firme en mantener los costos actuales en beneficio de la población.

Continúa programa de transporte gratuito

El edil explicó que, además de conservar las tarifas, continúa vigente el programa “Aquí Vamos Gratis”, el cual busca apoyar la economía de las y los usuarios del transporte urbano. Añadió que este esquema seguirá fortaleciéndose con la implementación de rutas alimentadoras que permitirán mejorar la conectividad en distintos sectores de la capital coahuilense.

Javier Díaz González reiteró que el objetivo es garantizar un servicio accesible y eficiente para la ciudadanía, por lo que su administración mantendrá esta política sin aumentos, apostando por alternativas que beneficien directamente a las familias de Saltillo.

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