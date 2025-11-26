Protesta obliga al gobierno a acelerar venta de AHMSA: obreros

La marcha emprendida por trabajadores y extrabajadores de Altos Hornos de México hacia Saltillo obligó a las autoridades federales a acelerar la liquidación, señaló Julián Torres Ávalos.

Expuso que los manifestantes consideran que la presión social evidenció retrasos intencionales dentro del proceso mercantil, pues aseguran que la jueza y el síndico prolongaron plazos sin justificar decisiones que frenaban avances necesarios.

Torres Ávalos afirmó que durante meses recibieron información falsa sobre convocatorias, compradores y movimientos del expediente, lo que confirmó para ellos la falta de intención de proceder legalmente.

El representante laboral indicó que la marcha surgió ante el temor de que el retraso permitiera vender activos de AHMSA sin garantizar pago completo a trabajadores afectados por la quiebra.

Los participantes denunciaron que cada postergación compromete más su situación económica, comparando dos meses de espera con periodos largos que impiden resolver necesidades básicas tras años sin ingresos.

La movilización también exige que la Presidencia intervenga directamente, solicitando instruir a las autoridades competentes para concluir el proceso de quiebra y realizar la venta formal de la siderúrgica.

Los obreros señalaron que la intervención de la comisión surgió por la presión de la marcha, pues previamente no existía información oficial clara sobre avances en el concurso mercantil correspondiente.

El dirigente laboral declaró que funcionarios se comunican diariamente para monitorear el estado del contingente, aunque afirmó que ninguna instancia ha preguntado realmente qué soluciones requieren urgentemente.

Torres Ávalos destacó la presencia de una ambulancia y vigilancia de la Guardia Nacional, mencionando que han recibido apoyo mínimo aunque no respuestas concretas a sus demandas principales.

Los trabajadores avanzaron por seguridad en vehículos durante un tramo inicial desde Santa Teresa, retomando la caminata en el ejido Plan de Guadalupe hasta acercarse a la capital coahuilense.

El contingente decidió que al llegar a Saltillo evaluarán condiciones actuales del proceso jurídico, definiendo próximas acciones dependiendo de respuestas recibidas por autoridades federales competentes.

De no existir resultados satisfactorios, los representantes anunciaron que continuarán la marcha hacia Ciudad de México para exigir resolución inmediata del procedimiento y pago total correspondiente.

Continúa la movilización

Los obreros reiteraron que mantendrán la protesta hasta lograr avances verificables, considerando indispensable acelerar la liquidación para garantizar derechos adquiridos durante décadas de trabajo en la siderúrgica.

Comentarios