Coahuila

Arranca Programa Alimentario estatal en Saltillo

El gobierno estatal inició la entrega de alimentos básicos en los 38 municipios para apoyar a familias ante el impacto económico y reducir el gasto en hogares

  • 20
  • Enero
    2026

El Programa Alimentario estatal comenzó este martes en Saltillo, con la entrega de leche, huevo y productos de la canasta básica a miles de familias de los 38 municipios de Coahuila, como una medida de apoyo directo ante el impacto económico que enfrentan los hogares.

El arranque fue encabezado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien informó que el programa forma parte de una estrategia social que busca reducir el gasto familiar y atender necesidades inmediatas en colonias, barrios y comunidades rurales del estado.

De acuerdo con lo expuesto, el esquema contempla tanto la entrega directa de productos alimentarios como el funcionamiento de El Despenzón, un punto de abasto con artículos básicos a bajo costo, con el objetivo de que las familias puedan acceder a alimentos esenciales.

Durante el evento, el mandatario señaló que este programa se complementa con otras acciones previstas para 2026, entre ellas empleo temporal, créditos sin intereses para pequeños comercios y capacitaciones para el autoempleo, principalmente dirigidas a mujeres.

También se adelantó que este año se reforzarán obras al interior de las colonias, como bacheo, pavimentación y limpieza de terrenos baldíos, en coordinación con los municipios, particularmente en la capital del estado.

Por su parte, Gabriel Elizondo Pérez, coordinador general de Mejora Coahuila, explicó que los apoyos buscan generar un ahorro directo en los hogares, permitiendo que las familias destinen recursos a otras necesidades prioritarias.


Comentarios

Etiquetas:
