Tamaulipas

Dan respuesta a demanda de doctores en el Hospital Infantil

El secretario de Salud, justificó la manifestación en el Hospital Infantil como producto del retraso de pagos a trabajadores y la falta de seguridad

  • 20
  • Enero
    2026

El secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, declaró que la manifestación registrada en el Hospital Infantil el fin de semana pasado fue producto del retraso de pago a trabajadores de la institución.

Dijo que los inconformes también solicitaban más seguridad al interior del hospital, luego de los lamentables hechos registrados por una presunta doble violación. 

"La manifestación fue producto del retraso de pago a trabajadores de la institución. También hubo circunstancias de presunta inseguridad que se vive al interior del hospital", dijo Vicente Joel Hernández Navarro.

Solución al problema

- El tema de pagos quedó solucionado el mismo día de la manifestación.

- Se están tomando medidas para mejorar la seguridad en el hospital. 

Recordemos que en ese nosocomio se registró una presunta doble violación, siendo acusado por la Fiscalía General de Justicia el boxeador Carlos “La Rana” Gorham, quien fue liberado; es decir, no fue vinculado a proceso, al no encontrar elementos suficientes, quedando sin efecto las medidas cautelares que se le habían impuesto.


