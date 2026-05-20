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Coahuila

Proyecta Coahuila más de $2,700 millones por utilidades

En Coahuila, el reparto de utilidades de 2025 alcanzará $2,750 millones de pesos, un alza cercana al 10% anual, informó la secretaria del Trabajo Nazira Zogbi

  • 20
  • Mayo
    2026

El reparto de utilidades dejará este año una derrama económica estimada en $2 mil 750 millones de pesos en Coahuila, cifra que representa un incremento cercano al 10 por ciento respecto al año anterior, informó la secretaria del Trabajo estatal, Nazira Zogbi Castro. 

La funcionaria explicó que el comportamiento del pago de utilidades correspondiente al ejercicio fiscal 2025 se mantiene bajo monitoreo a través del Consejo Tripartito de Relaciones Laborales, donde participan autoridades, sindicatos y sector empresarial. 

Indicó que históricamente esta prestación genera alrededor de $2 mil 500 millones de pesos en el estado, por lo que el aumento proyectado para este año refleja un mejor desempeño en diversos sectores productivos. 

Nazira Zogbi señaló que las utilidades continúan siendo una de las prestaciones más esperadas por los trabajadores coahuilenses debido al impacto que representan en la economía familiar.

Agregó que incluso algunas empresas que no registraron utilidades han optado por entregar bonos extraordinarios a sus empleados, luego de acuerdos alcanzados con sindicatos y contratos colectivos de trabajo. 

La secretaria del Trabajo recordó que las empresas aún se encuentran dentro del periodo legal para realizar el reparto: hasta el 31 de mayo en el caso de personas morales y hasta el 30 de junio para personas físicas. 

Además, hizo un llamado a trabajadores que tengan dudas sobre el cálculo o pago de utilidades para acercarse a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, donde pueden recibir asesoría gratuita mediante oficinas regionales, línea telefónica y atención vía WhatsApp. 

La funcionaria añadió que factores como prestaciones laborales y mejores condiciones salariales también han contribuido a reducir los niveles de rotación de personal en distintas empresas del estado.


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