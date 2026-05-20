Identifican al autor material de ejecución en Arboleda

El fiscal general de justicia del Estado, Javier Flores Saldívar, informó que ya fue identificado el autor material del homicidio de un hombre ocurrido el pasado 13 de abril en el municipio de San Pedro sobre la avenida Roble, frente a la zona de Arboleda.

El funcionario señaló que actualmente la investigación se encuentra en la etapa final para proceder legalmente contra los involucrados en el crimen.

“Como una adelanto les puedo decir que tenemos identificando al autor material de los hechos y que estamos tratando de redondear la situación para el efecto de acudir solicitando las órdenes de aprehensión contra los participantes que han intervenido en esos hechos”, declaró el fiscal.

Asimismo, adelantó que en los próximos días se estarán solicitando y ejecutando las órdenes de aprehensión correspondientes, además de que la Fiscalía dará a conocer más detalles del caso.

Los hechos ocurrieron cuando la víctima circulaba a bordo de una camioneta tipo Jeep sobre la avenida del Roble, a la altura del bulevar Botánica y frente a la notaría número 107, en la zona de Arboleda, donde fue atacado a balazos.

La víctima fue identificada como Juan Carlos García Núñez, de 26 años de edad y originario de Sinaloa, quien recientemente se había establecido en Nuevo León.

En un inicio, las autoridades contemplaron la posibilidad de un ajuste de cuentas; sin embargo, esa línea de investigación fue descartada conforme avanzaron las indagatorias.

Durante las investigaciones también se realizó un cateo en el que una persona fue detenida, aunque posteriormente las autoridades descartaron cualquier vínculo del arrestado con el homicidio.

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