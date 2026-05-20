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Coahuila

Realiza Inspira Coahuila jornadas de autocuidado para psicólogos

La estrategia 'Cuidarte también importa' busca reconocer el desgaste emocional que enfrentan psicólogos y especialistas que brindan atención a la población

  • 20
  • Mayo
    2026

Con actividades enfocadas en la regulación emocional, relajación y bienestar mental, Inspira Coahuila, que dirige la presidenta Paola Rodríguez López, realizó este miércoles jornadas especiales dirigidas a profesionales de la salud mental en el marco del Día del Psicólogo.

La directora de Salud Mental y Adicciones en Coahuila, Angélica Lizeth Ramírez Ramírez, informó que la estrategia denominada “Cuidarte también importa” busca reconocer el desgaste emocional que enfrentan diariamente psicólogos y especialistas que brindan atención a la población.

Durante la jornada se desarrollaron actividades de yoga, pintura, escritura, activación física, sonoterapia, masajes y espacios de convivencia emocional como el “Cafecito, lo que sientes importa”, diseñado para fomentar la expresión de emociones y la búsqueda de apoyo.

La funcionaria explicó que este tipo de dinámicas ayudan a que los profesionales hagan una pausa, conecten con sus emociones y fortalezcan herramientas de autocuidado emocional.

Señaló además que muchas de estas actividades también funcionan como complemento terapéutico para personas que reciben atención psicológica, al favorecer procesos de regulación emocional y reducción del estrés.

Ramírez Ramírez indicó que el espacio del “cafecito emocional” surgió durante el Encuentro Estatal de Salud Mental 2025 y desde entonces ha permitido crear redes de apoyo y diálogo entre especialistas y asistentes.

Destacó que actualmente el cuidado de la salud mental del propio personal especializado se ha convertido en una prioridad, debido al desgaste constante que implica atender problemáticas emocionales, familiares y psicológicas dentro de la sociedad.


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