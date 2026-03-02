Podcast
Tamaulipas

Reynosa insiste en reforzar inversión para reducir choques

El presidente municipal abrió la posibilidad de que los infractores realicen servicio público comunitario, con el objetivo de contribuir a la seguridad

  • 02
  • Marzo
    2026

Durante la entrega de 14 nuevas patrullas para la Dirección de Tránsito y Vialidad de Reynosa, el alcalde Carlos Víctor Peña Ortiz destacó la importancia de seguir invirtiendo para reducir los índices de choques y mortalidad vial.

Objetivo de la inversión en seguridad vial

El presidente municipal señaló que la inversión busca disminuir accidentes y fallecimientos en las vialidades de Reynosa, reforzando la seguridad de los ciudadanos tras recientes hechos viales.

Servicio comunitario para infractores

WhatsApp Image 2026-03-02 at 2.33.09 PM (1).jpeg

Peña Ortiz abrió la posibilidad de que los infractores realicen servicio público comunitario, con el objetivo de contribuir a la seguridad y protección de la población.

Funciones ampliadas de Tránsito y Vialidad

Los oficiales de Tránsito y Vialidad también participarán en prevención de infracciones, apoyo a ecología, protección civil y movilidad urbana, fortaleciendo la seguridad integral de Reynosa.

El alcalde enfatizó que los oficiales deben ser respetados y que su labor es clave para garantizar una ciudad más segura y organizada en todos los ámbitos operativos.


