Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
escena_concierto_f6abc46e2d
Escena

Air Supply enamora a Monterrey en su 50 aniversario

El dúo celebró medio siglo de carrera en la Arena Monterrey con clásicos como 'All Out of Love' y 'Making Love Out of Nothing at All'

  • 26
  • Febrero
    2026

Una romántica velada, en la que la nostalgia se hizo presente, se vivió anoche en la Arena Monterrey, durante la presentación de Air Supply, como parte de su gira mundial 50th Anniversary Celebration.

El icónico dúo, conformado por Graham Russell y Russell Hitchcock, celebró medio siglo de trayectoria ante miles de regios, quienes se entregaron por completo a las melodías que marcaron a varias generaciones.

Desde los primeros acordes de Sweet Dreams, la conexión entre los artistas y el público fue instantánea.

Air Supply 3.jpg.jpeg

Con una producción impecable y una calidad vocal que parece desafiar el paso del tiempo, la agrupación repasó sus más grandes éxitos, creando una atmósfera íntima a pesar de la magnitud del recinto.

Los asistentes, en su mayoría parejas y familias, corearon cada verso, convirtiendo la velada en un monumental karaoke de soft rock.

El punto máximo de la noche llegó con la interpretación de clásicos inmortales como All Out of Love, Making Love Out of Nothing at All y Lost in Love.

Entre canciones, Russell e Hitchcock aprovecharon para agradecer el cariño de la audiencia mexicana, destacando que Monterrey siempre ha sido una parada fundamental en su historia.

Air Supply 5.jpg.jpeg

La energía en la arena alcanzó su clímax cuando los músicos bajaron del escenario para interactuar de cerca con las primeras filas.

Tras casi dos horas de espectáculo, la banda se despidió entre ovaciones de pie y una lluvia de aplausos que confirmaron su estatus como leyendas vivas de la balada en inglés.

Con este concierto, Air Supply no solo celebró cinco décadas de música, sino que reafirmó que sus composiciones han dejado una huella imborrable en la memoria de sus seguidores de ayer y hoy.

Air Supply 6.jpg.jpeg

Air Supply 7.jpg.jpeg

Air Supply 8.jpg.jpeg

Air Supply 9.jpg.jpeg

Fotos: Gustavo Abdiel Torres


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_d89e563498
Checa todo lo que puedes hacer para divertirte el fin de semana
escena_academia_puertorriquena_bad_bunny_b151e9a346
Reconocen a Bad Bunny por su aporte a la difusión del español
humbe_363b79ed40
Inicia Humbe su gira con un lleno total en la Arena Monterrey
publicidad

Últimas Noticias

rusia_ataca_region_ucraniana_y_hackeo_tumba_redes_de_comunicacion_0c3cb94fe2
Hackearon mi cuenta: ¿qué hacer en los primeros 15 minutos?
Whats_App_Image_2026_02_27_at_12_41_53_AM_1_ed9148d98d
Manufactura de NL le apuesta a la inversión
Whats_App_Image_2026_02_27_at_2_18_53_AM_9a5f3afb34
Declaran desierta subasta de AHMSA y Minera del Norte
publicidad

Más Vistas

adrian_de_la_garza_con_chihuahua_2a06758be7
Gobierno de Monterrey Lleva a cabo el 'Chihuatón Regio'
uanl_vinculan_exentrenador_tochito_1f7db37500
UANL no tolerará violencia; vinculan exentrenador de tochito
INFO_7_UNA_FOTO_2026_02_25_T100101_145_acc2b59b2e
Muertes en México caen en 2025; aún por encima del 2019
publicidad
×