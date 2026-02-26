Air Supply enamora a Monterrey en su 50 aniversario

Una romántica velada, en la que la nostalgia se hizo presente, se vivió anoche en la Arena Monterrey, durante la presentación de Air Supply, como parte de su gira mundial 50th Anniversary Celebration.

El icónico dúo, conformado por Graham Russell y Russell Hitchcock, celebró medio siglo de trayectoria ante miles de regios, quienes se entregaron por completo a las melodías que marcaron a varias generaciones.

Desde los primeros acordes de Sweet Dreams, la conexión entre los artistas y el público fue instantánea.

Con una producción impecable y una calidad vocal que parece desafiar el paso del tiempo, la agrupación repasó sus más grandes éxitos, creando una atmósfera íntima a pesar de la magnitud del recinto.

Los asistentes, en su mayoría parejas y familias, corearon cada verso, convirtiendo la velada en un monumental karaoke de soft rock.

El punto máximo de la noche llegó con la interpretación de clásicos inmortales como All Out of Love, Making Love Out of Nothing at All y Lost in Love.

Entre canciones, Russell e Hitchcock aprovecharon para agradecer el cariño de la audiencia mexicana, destacando que Monterrey siempre ha sido una parada fundamental en su historia.

La energía en la arena alcanzó su clímax cuando los músicos bajaron del escenario para interactuar de cerca con las primeras filas.

Tras casi dos horas de espectáculo, la banda se despidió entre ovaciones de pie y una lluvia de aplausos que confirmaron su estatus como leyendas vivas de la balada en inglés.

Con este concierto, Air Supply no solo celebró cinco décadas de música, sino que reafirmó que sus composiciones han dejado una huella imborrable en la memoria de sus seguidores de ayer y hoy.

Fotos: Gustavo Abdiel Torres

