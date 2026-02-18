Asegura gobierno de Coahuila nuevo hospital del IMSS

Con la donación de un terreno de más de 50 mil metros cuadrados en el Centro Metropolitano “Las Maravillas”, el Gobierno de Coahuila aseguró la construcción de un nuevo Hospital General Regional del IMSS en Saltillo, infraestructura que ampliará la capacidad de atención para 736 mil derechohabientes en la región Sureste.

El secretario de Finanzas, Antonio Gutiérrez Rodríguez, informó que el predio fue entregado formalmente al Instituto Mexicano del Seguro Social como parte de las gestiones realizadas desde el inicio de la actual administración estatal ante el Gobierno Federal, con el objetivo de consolidar un proyecto hospitalario de gran escala para la capital coahuilense.

El nuevo hospital contará con 260 camas, 34 especialidades médicas y equipamiento de alta tecnología como resonancia magnética, tomógrafo, rayos X y mastógrafo. Además, operará con una plantilla estimada de dos mil 531 trabajadores, lo que representa también un impacto en generación de empleo y fortalecimiento de servicios especializados.

El funcionario destacó que Coahuila mantiene altos niveles de formalidad laboral, por lo que una parte significativa de la población es derechohabiente del IMSS, lo que hace prioritaria la ampliación de infraestructura médica en la zona metropolitana de Saltillo.

Agregó que esta donación se suma a otras realizadas por el Estado para facilitar proyectos estratégicos y que, paralelamente, la administración estatal ha invertido en la modernización de 133 centros de salud, 14 hospitales generales, así como en programas de abasto de medicamentos y telemedicina, con el fin de robustecer el sistema de salud en todas las regiones de la entidad.

Comentarios