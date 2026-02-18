Arrancan los operativos sanitarios por Cuaresma en Matamoros

El coordinador de la COEPRIS en Matamoros, Román Safores Durán, informó el arranque del programa Cuaresma 2026, mediante el cual se realizarán recorridos de verificación en negocios dedicados a la venta y procesamiento de pescados y mariscos.

Explicó que las inspecciones abarcan comercios establecidos y puntos de preparación de alimentos, con el fin de revisar condiciones sanitarias y el estado de los productos.

Señaló que, cuando en una primera visita se detecta alguna anomalía o mercancía en mal estado, se aplican medidas de seguridad como el decomiso o la inhabilitación del producto.

El funcionario destacó que, hasta el momento, no se han detectado alimentos en malas condiciones ni se han recibido denuncias por enfermedades asociadas al consumo de estos productos, ni se han registrado brotes infecciosos relacionados con alimentos durante el operativo.

Las acciones de vigilancia continuarán durante toda la temporada de Cuaresma en el municipio y en coordinación con autoridades sanitarias del estado.

