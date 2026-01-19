Reconocen a trabajadores de la educación que se jubilan en 2026

Al inicio de 2026, un grupo de 41 trabajadoras y trabajadores del sistema educativo estatal concretó su retiro laboral al cumplir con los requisitos establecidos para acceder a una pensión, a través de la Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación (Dipetre) Coahuila.

Formalizan retiro mediante Actas de Comparecencia

La formalización se llevó a cabo durante la primera jornada anual de firmas de Actas de Comparecencia, marcando el cierre de una etapa de servicio y el inicio de una nueva fase en su vida personal.

Participan trabajadores de distintos sectores educativos

Las y los beneficiarios pertenecen a diversos sectores del ámbito educativo, entre ellos docentes frente a grupo, personal directivo, administrativo y trabajadores de apoyo, quienes optaron por modalidades como jubilación, retiro anticipado, pensión por inhabilitación o pensión como beneficiarios.

Resaltan respeto a derechos laborales

Autoridades de la Dipetre subrayaron que estos procesos reflejan el respeto a los derechos laborales y el valor del esfuerzo realizado durante años en favor de la educación pública en Coahuila.

Acompañamiento sindical y respaldo institucional

Durante el evento se contó con la presencia del maestro Gerardo Mendoza, representante de la maestra Isela Licerio, secretaria general de la Sección 38 del SNTE, quien acompañó a las y los pensionados en este acto simbólico.

La dependencia reiteró su compromiso de brindar certeza y acompañamiento a quienes concluyen su vida laboral con el respaldo institucional correspondiente.

