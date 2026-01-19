Indiana vence a Miami y gana su primer título nacional invicto

Fernando Mendoza se abrió paso hasta la zona de anotación e Indiana se abrió camino en los libros de historia el lunes por la noche, derribando a Miami 27-21 para poner el broche de oro a una historia de la pobreza a la riqueza, una temporada invicta y el título nacional.

El ganador del Trofeo Heisman terminó con 186 yardas por aire, pero fue su carrera de touchdown de 12 yardas rompiendo tacleadas en cuarta y cuatro con 9:18 restantes lo que definió este juego —y la temporada de los Hoosiers.

A Indiana no se le negó el triunfo.

“Tuve que ir por el aire”, dijo Mendoza. “Moriría por mi equipo”.

El touchdown de Mendoza le dio al equipo del artista del cambio, Curt Cignetti, una ventaja de diez puntos —apenas suficiente espacio para contener una frenética carga de los Hurricanes, que golpearon el labio de Mendoza temprano, luego cobraron vida tarde detrás de 112 yardas y dos anotaciones de Mark Fletcher, pero nunca tomaron la delantera.

El trofeo del College Football Playoff ahora se dirige al lugar más improbable: Bloomington, Indiana —un campus que soportó un récord nacional de 713 derrotas en más de 130 años de fútbol americano universitario antes de que Cignetti llegara hace dos años para embarcarse en un renacimiento para la historia.

“Tomamos algunos riesgos, encontramos una manera. Déjame decirte: Ganamos el campeonato nacional en la Universidad de Indiana. Se puede lograr”, dijo Cignetti.

Indiana terminó 16-0 —utilizando los juegos adicionales permitidos por el playoff expandido de 12 equipos para igualar un total de victorias de temporada perfecta que Yale compiló por última vez en 1894.

En un poco de simetría, este título invicto llega 50 años después de que el equipo de baloncesto de Bob Knight terminara 32-0 para ganarlo todo en el deporte favorito de ese estado.

Eso no ha sucedido desde entonces, y ya hay quienes piensan que el fútbol americano universitario —en su era evolutiva y llena de dinero— podría no ver un equipo como este nuevamente.

Jugadores como Mendoza —un transferido de Cal que creció a solo unos kilómetros del campus de Miami, “The U”— ciertamente no aparecen a menudo.

Dos apuestas en cuarta oportunidad por parte de Cignetti en el último cuarto, después de que el segundo touchdown de Fletcher redujera el déficit de los Hurricanes a tres, pusieron a Mendoza en posición de brillar.

La primera fue una recepción de 19 yardas a Charlie Becker en un pase de fade al hombro trasero que esos chicos han estado perfeccionando toda la temporada. Cuatro jugadas después vino una decisión y jugada que gana campeonatos.

Cignetti envió a su pateador en cuarta y cuatro desde la 12, pero rápidamente pidió su segundo tiempo muerto . El equipo se reunió en el campo y el entrenador diseñó una jugada de carrera del mariscal de campo, esperando que los Hurricanes estuvieran en una defensa que habían mostrado antes.

“Nos la jugamos y dijimos, ‘Van a estar en eso de nuevo y lo estaban’”, dijo Cignetti. “Lo bloqueamos bien, él rompió uno o dos tacleadas y entró en la zona de anotación”.

No conocido como un tipo que corre primero, Mendoza esquivó una tacleada, luego recibió un golpe y giró. Mantuvo los pies, luego los dejó, yendo horizontal y extendiendo el balón —una imagen lista para un póster de una carrera por el título sacada directamente de las películas.

Quizás lo llamen “Hoosiers.”

