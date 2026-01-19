Jericó Abramo presenta su Primer Informe Legislativo en Saltillo

El diputado federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jericó Abramo Masso, presentó este lunes su Primer Informe Legislativo en el Biblioparque Norte, acto que reunió a ciudadanos de distintas colonias de la capital coahuilense, así como a importantes figuras políticas estatales y nacionales.

Entre los asistentes destacaron el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas; el diputado Álvaro Moreira; alcaldes de diversos municipios del estado, gobernadores de otras entidades, además de familiares y amigos del legislador, reflejando el respaldo social y político a su labor en la Cámara de Diputados.

Durante su mensaje, Jericó Abramo subrayó el trabajo realizado en territorio, destacando una dinámica permanente de atención directa a la ciudadanía mediante recorridos casa por casa, así como la gestión de recursos y programas enfocados al desarrollo social. De manera especial, resaltó la implementación de un esquema de apoyo a mujeres emprendedoras, orientado a impulsar proyectos productivos y fortalecer la economía familiar.

El diputado federal también reconoció que Coahuila se distingue a nivel nacional por una estrategia integral basada en la coordinación diaria en materia de seguridad, desarrollo económico y atención social, y elogió el liderazgo del gobernador Manolo Jiménez Salinas. En el evento se enfatizó la unidad del priismo y el trabajo conjunto entre los distintos órdenes de gobierno para continuar consolidando al estado como un referente de estabilidad, productividad y calidad de vida.

