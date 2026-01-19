Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Captura_de_pantalla_2026_01_19_222317_b005cb4c59
Coahuila

Jericó Abramo presenta su Primer Informe Legislativo en Saltillo

El diputado del PRI destacó trabajo en territorio, apoyos a mujeres emprendedoras y coordinación con el gobierno estatal ante líderes políticos y ciudadanos

  • 19
  • Enero
    2026

El diputado federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jericó Abramo Masso, presentó este lunes su Primer Informe Legislativo en el Biblioparque Norte, acto que reunió a ciudadanos de distintas colonias de la capital coahuilense, así como a importantes figuras políticas estatales y nacionales.

Entre los asistentes destacaron el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas; el diputado Álvaro Moreira; alcaldes de diversos municipios del estado, gobernadores de otras entidades, además de familiares y amigos del legislador, reflejando el respaldo social y político a su labor en la Cámara de Diputados.

Durante su mensaje, Jericó Abramo subrayó el trabajo realizado en territorio, destacando una dinámica permanente de atención directa a la ciudadanía mediante recorridos casa por casa, así como la gestión de recursos y programas enfocados al desarrollo social. De manera especial, resaltó la implementación de un esquema de apoyo a mujeres emprendedoras, orientado a impulsar proyectos productivos y fortalecer la economía familiar.

El diputado federal también reconoció que Coahuila se distingue a nivel nacional por una estrategia integral basada en la coordinación diaria en materia de seguridad, desarrollo económico y atención social, y elogió el liderazgo del gobernador Manolo Jiménez Salinas. En el evento se enfatizó la unidad del priismo y el trabajo conjunto entre los distintos órdenes de gobierno para continuar consolidando al estado como un referente de estabilidad, productividad y calidad de vida.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

IMG_5311_fa9ed1904d
Empresa de transporte se integra a Puntos Violeta en Coahuila
sheinbaum_reune_con_mary_simon_7444a0358f
Sheinbaum se reúne con Mary Simon, gobernadora general de Canadá
INFO_7_UNA_FOTO_2_3e66212de8
Auxilia oficial de Tránsito a adulto mayor atropellado
publicidad

Últimas Noticias

escena_rachel_mcadams_estrella_6d7726cae3
Rachel McAdams recibe estrella en el Paseo de la Fama
inter_tren_barcelona_c241a7b3c5
Se estrella tren en España, ahora en Barcelona; hay un muerto
IMG_5311_fa9ed1904d
Empresa de transporte se integra a Puntos Violeta en Coahuila
publicidad

Más Vistas

Muere_mujer_caida_plaza_comercial_San_Pedro_aead6d9605
Muere adulta mayor por caída en plaza comercial de San Pedro
Pronostican_lluvias_por_ingreso_del_frente_frio_numero_30_64b8c85042
Pronostican lluvias por ingreso del frente frío número 30
nl_tren_del_golfo_a8846de80f
Ofrecerá Tren del Golfo servicio para el transporte urbano
publicidad
×