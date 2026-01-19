Brigada de salud integral gratuita para mujeres llega a Saltillo

Con servicios médicos gratuitos y una atención integral que va más allá del diagnóstico, este lunes inició en Saltillo la brigada ‘Revísate a Tiempo’, enfocada en el cuidado de la salud de las mujeres, con módulos de mastografías, exploraciones mamarias, Papanicolaou, consultas generales, vacunas y acompañamiento psicológico.

Brigada de salud para mujeres en el Centro de Gobierno

La jornada se instaló en la explanada norte del Centro de Gobierno de Coahuila y forma parte de una estrategia permanente para acercar servicios de prevención y detección oportuna a mujeres que, por distancia o falta de recursos, no siempre acceden a estos estudios.

Atención integral más allá del diagnóstico

La presidenta honoraria de Inspira Coahuila, Paola Rodríguez López, explicó que el objetivo no es solo detectar enfermedades, sino acompañar a las pacientes durante todo el proceso.

Señaló que la atención al cáncer de mama y al cáncer cervicouterino no concluye con una mastografía o un resultado clínico, sino que debe garantizarse el acceso a medicamentos, apoyo emocional, orientación nutricional y seguimiento médico continuo.

Servicios gratuitos y acompañamiento psicológico

Durante varios días, las unidades móviles y módulos instalados ofrecerán servicios gratuitos, con personal médico y de enfermería, además de orientación psicológica para mujeres que enfrentan diagnósticos complejos o requieren acompañamiento emocional.

Estrategia activa todo el año en Coahuila

Rodríguez López indicó que estas brigadas no son eventos aislados, sino parte de una estrategia estatal permanente que se mantiene activa durante todo el año en distintas regiones de Coahuila, incluidas comunidades alejadas con acceso limitado a servicios médicos especializados.

Campaña ‘Revísate a Tiempo’ y mastografías

Como parte de este esfuerzo, recordó que desde el año pasado se impulsa la campaña ‘Revísate a Tiempo’, mediante la cual cada día 19 de cada mes se invita a mujeres a registrarse para agendar mastografías, lo que ha permitido atender a miles de pacientes y mantener en seguimiento médico a muchas más.

Autoridades presentes en el arranque

En el arranque de la brigada estuvieron presentes el gobernador Manolo Jiménez Salinas, así como autoridades estatales y municipales, personal de salud y representantes de organismos vinculados a la atención médica y social.

Modelo de atención preventiva en Saltillo

La brigada ‘Revísate a Tiempo’ continuará ofreciendo servicios gratuitos en Saltillo como parte de un modelo de atención preventiva que busca detectar a tiempo enfermedades que siguen siendo una de las principales causas de muerte entre mujeres en Coahuila.

