Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
IMG_5142_019d643e35
Coahuila

Coahuila refuerza agenda para atraer inversión y sostener empleo

El comportamiento del empleo en Coahuila responde a una dinámica internacional y no a una crisis local, por lo que el enfoque es anticiparse

  • 19
  • Enero
    2026

El gobernador Manolo Jiménez Salinas anunció una ofensiva económica internacional para fortalecer la atracción de inversiones y mantener la estabilidad laboral en Coahuila, en un contexto de ajustes globales que han impactado a la industria manufacturera.

Promoción económica de Coahuila en mercados internacionales

El mandatario informó que Coahuila concentrará esfuerzos en el mercado de Estados Unidos, con giras de promoción económica en Washington y Texas, además de presencia en ferias industriales en Asia y Europa, para mostrar las ventajas competitivas del estado frente a otros polos industriales del país.

Factores que impulsan la llegada de inversión extranjera

Destacó que la seguridad, la productividad, la mano de obra calificada y la estabilidad laboral colocan a Coahuila en una posición favorable para la llegada y permanencia de capital extranjero, en especial de empresas estadounidenses que han ampliado operaciones en la entidad.

Coordinación con el sector empresarial y mercado laboral

En paralelo, Jiménez Salinas subrayó la coordinación permanente del gobierno estatal con el sector empresarial para atender los efectos del mercado laboral global, particularmente en regiones industriales como la Región Sureste, donde se impulsa la recolocación de trabajadores y la apertura de nuevas vacantes.

Estrategia ante ciclos económicos internacionales

Añadió que el comportamiento del empleo en Coahuila responde a una dinámica internacional y no a una crisis local, por lo que la estrategia estatal se enfoca en anticiparse a los ciclos económicos, diversificar mercados y generar nuevas oportunidades laborales.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

IMG_5129_90e9e24c93
Descarta Coahuila crisis laboral por ajuste en GM
2ddfa870_23bb_47c6_8f97_612866336417_11c3d140a6
Tamaulipas rompe récords turísticos durante 2025
EH_FALLECIMIENTO_9_29de7865d7
Muere Rocco Commisso, dueño de la Fiorentina, a los 76 años
publicidad

Últimas Noticias

escena_rachel_mcadams_estrella_6d7726cae3
Rachel McAdams recibe estrella en el Paseo de la Fama
inter_tren_barcelona_c241a7b3c5
Se estrella tren en España, ahora en Barcelona; hay un muerto
IMG_5311_fa9ed1904d
Empresa de transporte se integra a Puntos Violeta en Coahuila
publicidad

Más Vistas

Muere_mujer_caida_plaza_comercial_San_Pedro_aead6d9605
Muere adulta mayor por caída en plaza comercial de San Pedro
Pronostican_lluvias_por_ingreso_del_frente_frio_numero_30_64b8c85042
Pronostican lluvias por ingreso del frente frío número 30
nl_tren_del_golfo_a8846de80f
Ofrecerá Tren del Golfo servicio para el transporte urbano
publicidad
×