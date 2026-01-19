Coahuila refuerza agenda para atraer inversión y sostener empleo

El gobernador Manolo Jiménez Salinas anunció una ofensiva económica internacional para fortalecer la atracción de inversiones y mantener la estabilidad laboral en Coahuila, en un contexto de ajustes globales que han impactado a la industria manufacturera.

Promoción económica de Coahuila en mercados internacionales

El mandatario informó que Coahuila concentrará esfuerzos en el mercado de Estados Unidos, con giras de promoción económica en Washington y Texas, además de presencia en ferias industriales en Asia y Europa, para mostrar las ventajas competitivas del estado frente a otros polos industriales del país.

Factores que impulsan la llegada de inversión extranjera

Destacó que la seguridad, la productividad, la mano de obra calificada y la estabilidad laboral colocan a Coahuila en una posición favorable para la llegada y permanencia de capital extranjero, en especial de empresas estadounidenses que han ampliado operaciones en la entidad.

Coordinación con el sector empresarial y mercado laboral

En paralelo, Jiménez Salinas subrayó la coordinación permanente del gobierno estatal con el sector empresarial para atender los efectos del mercado laboral global, particularmente en regiones industriales como la Región Sureste, donde se impulsa la recolocación de trabajadores y la apertura de nuevas vacantes.

Estrategia ante ciclos económicos internacionales

Añadió que el comportamiento del empleo en Coahuila responde a una dinámica internacional y no a una crisis local, por lo que la estrategia estatal se enfoca en anticiparse a los ciclos económicos, diversificar mercados y generar nuevas oportunidades laborales.

