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Tamaulipas

Tamaulipas va por medalla de oro en el Mundial Social

Después de conseguir el pase a la final, el equipo regresó a Tamaulipas para continuar su preparación mediante concentraciones y campamentos

  • 26
  • Mayo
    2026

La Selección Tamaulipas Sub-15 disputará este miércoles 27 de mayo la final de la Olimpiada Nacional 2026 en futbol varonil, encuentro que se celebrará en las instalaciones de Ciudad Universitaria de la UNAM.

El representativo tamaulipeco avanzó al duelo por el campeonato tras vencer a Quintana Roo y posteriormente a Querétaro en semifinales durante la fase final celebrada en Puebla.

Después de conseguir el pase a la final, el equipo regresó a Tamaulipas para continuar su preparación mediante concentraciones y campamentos.

La final se jugará a las 14:45 horas en el estadio de los Pumas UNAM, dentro de las actividades del Mundial Social y de la Olimpiada Nacional 2026.

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