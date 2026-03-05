Recorrerán Saltillo reliquias de San Pascual Bailón

La Diócesis de Saltillo anunció la llegada de las reliquias en primer grado de San Pascual Bailón, que permanecerán en la ciudad del 8 al 22 de marzo, como parte de un recorrido nacional organizado por la Adoración Nocturna Mexicana.

De acuerdo a la Diócesis de Saltillo, durante su estancia las reliquias recorrerán 25 parroquias, además del Seminario Diocesano y el Colegio La Paz, donde se realizarán celebraciones, vigilias eucarísticas y momentos de adoración como expresión de fe.

La recepción oficial se realizará el domingo 8 de marzo a las 18:00 horas en la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, durante una misa presidida por el obispo Hilario González García.

Las reliquias serán trasladadas desde Nuevo Laredo por el presbítero Arturo Calzada Pérez, asesor eclesial de la Adoración Nocturna en la diócesis.

Durante los días siguientes, la reliquia visitará distintos templos de la ciudad, entre ellos la Iglesia de San Esteban, la Parroquia Sagrada Familia, la Parroquia Medalla Milagrosa, la Parroquia del Espíritu Santo y la Parroquia Jesús Obrero, además de otros templos en municipios cercanos como Parras, Monclova y Frontera.

El recorrido culminará el sábado 21 de marzo con una Magna Vigilia Eucarística en la Parroquia Santo Cristo del Ojo de Agua, mientras que el domingo 22 de marzo se realizará una peregrinación hacia la Catedral de Santiago de Saltillo, donde a las 10:30 horas se celebrará la misa solemne de despedida.

La reliquia que será expuesta a los fieles es de primer grado “ex ossibus”, es decir, un fragmento óseo del santo resguardado en un relicario con certificado de autenticidad.

San Pascual Bailón, nacido en 1540 en Aragón, España, fue un religioso franciscano reconocido por su profunda devoción a la Eucaristía, motivo por el cual es conocido como “El Serafín de la Eucaristía”.

La diócesis invitó a sacerdotes, comunidades parroquiales y fieles en general a participar en las actividades programadas durante esta ruta de fe.

