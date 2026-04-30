Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_3_8c55f253de
Nuevo León

Renuncia Jovita Morín a la Contraloría de Monterrey

Morín era parte del gabinete del alcalde priista, Adrián de la Garza, desde que inició el actual trienio, en septiembre del 2024

  • 30
  • Abril
    2026

Este jueves, la panista, Jovita Morín Flores, renunció a la Secretaría de la Contraloría de Monterrey con la finalidad de dedicarse a actividades políticas tendientes a las elecciones del siguiente año.

Morín era parte del gabinete del alcalde priista, Adrián de la Garza, desde que inició el actual trienio, en septiembre del 2024. 

Tania Hernández González será propuesta al Cabildo regio como sustituta de Morín en el cargo.

WhatsApp Image 2026-04-30 at 4.06.50 PM.jpeg

A la ahora exfuncionaria municipal se le involucró en el caso de Next Energy, ya que se le señaló como socia de Eugenio Máiz, dueño de esa empresa, y quien ahora está preso en el penal de Aguascalientes acusado de fraude al no cumplir un contrato millonario como el que también firmó en Monterrey.

Desde que el caso salió a la luz pública, trascendió que Flores dejaría la Contraloría municipal, pero eso apenas ocurrió hoy.

Sin embargo, en una carta publicada hoy, Morín Flores dice que se enfocará en “luchar por la democracia”.

“El día de hoy he tomado la decisión de cerrar mi etapa como contralor de Monterrey para sumarme a nuevos retos personales y profesionales rumbo al proceso electoral más competitivo de la historia: las elecciones del año 2027.

“Hoy más que nunca está en juego un principio constitucional fundamental: la democracia; por lo cual, desde nuestra trinchera, debemos hacer lo necesario para establecer una democracia real en nuestro país”, indicó en la carta.

Copia de Copy of PLANTILLAS WEB DIC (3).jpg

La funcionaria enlistó una serie de acciones que llevó a cabo en el cargo que ocupaba y no dijo a partir de cuándo deja la dependencia.

“Me voy con la frente en alto y con la tranquilidad de quien entrega resultados tangibles; llevando procesos con justicia y acciones firmes en el combate a la corrupción. 

“Ahora toca llevar esa misma energía y compromiso a los rumbos para seguir construyendo el futuro que Nuevo León merece”, expresó.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

adrian_celebracion_tierra_libertad_3ec0efd81f
Celebran con vecinos 53 años de Tierra y Libertad Sector Sur
Whats_App_Image_2026_04_19_at_7_28_44_PM_d19971fbec
Se reúnen perfiles de Morena rumbo a las elecciones
IMG_7628_e728f21376
Niega Adrián de la Garza vínculo con fraude de Proyectos 9
publicidad

Últimas Noticias

9df09bf8_dd5a_4c7c_9efb_c20652334df5_833e59f4a8
Sinfonietta de la UANL ofrecerá concierto inmersivo con Beethoven
nacional_ruben_rocha_moya_0ef9bd59f8
Crimen de informante de la DEA agrava caso contra Rocha Moya
Whats_App_Image_2026_04_30_at_7_16_54_PM_1ce33ad1b1
Rechaza la ONU 'perdonar' la deuda de Estados Unidos
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_04_29_at_13_54_37_8cf4a6715d
Alertan en NL por lluvias y granizo para esta tarde
linea_6_metro_f4f839dbd0
Comienzan pruebas dinámicas del Monorriel de Línea 6 del Metro
nl_primer_prueba_monorriel_4a2b6c7444
Expandir el Metro, un esfuerzo sin precedentes: Samuel García
publicidad
×