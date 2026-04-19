Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
AP_26109635874269_31dcff39a0
Deportes

Bayern Múnich golea al Stuttgart y conquista su Bundesliga 35

El Bayern Múnich se proclamó campeón de la Bundesliga tras imponerse 4-2 al Stuttgart, con cuatro jornadas aún por disputar

  • 19
  • Abril
    2026

El Bayern Múnich certificó un nuevo campeonato en la Bundesliga al derrotar 4-2 al Stuttgart, en un encuentro donde mostró su capacidad de reacción y contundencia ofensiva.

El conjunto visitante sorprendió al adelantarse en el marcador al minuto 21, cuando Chris Führich definió con un disparo colocado tras una asistencia de Bilal El Khannouss, silenciando momentáneamente el Allianz Arena.

Sin embargo, la respuesta del Bayern fue inmediata. Al 31’, Raphaël Guerreiro igualó el marcador tras una jugada individual de Jamal Musiala por la banda izquierda. Minutos después, un error defensivo permitió que Nicolas Jackson

El dominio bávaro se reflejó nuevamente al 35’, cuando Alphonso Davies sacó un disparo que, tras desviarse, terminó en el fondo de la red para el 3-1 en apenas seis minutos de intensidad ofensiva.

Kane sentencia y Bayern amplía su dominio histórico

Para la segunda mitad, el técnico Vincent Kompany movió sus piezas y dio ingreso a Harry Kane, quien no tardó en hacerse presente. El delantero inglés anotó el cuarto tanto del Bayern, su gol número 32 en la Bundesliga y el 51 en todas las competiciones de la temporada.

Con este tanto, el Bayern también estableció un nuevo récord goleador en la liga alemana con 109 anotaciones en una temporada, superando la histórica marca de 101 goles del equipo de 1971-72 liderado por Franz Beckenbauer y Gerd Müller.

Stuttgart logró descontar al minuto 88 mediante un gol de Chema, pero el resultado ya estaba definido a favor del conjunto local.

AP26109573291450.jpg

La victoria dejó al Bayern con una ventaja de 15 puntos sobre su más cercano perseguidor, el Borussia Dortmund, asegurando matemáticamente el campeonato con cuatro fechas de anticipación.

Bayern alcanza 35 títulos y apunta al triplete

Con este resultado, el Bayern Múnich llegó a 35 títulos de liga en Alemania, ampliando su dominio histórico en el futbol alemán. Su primer campeonato se remonta a 1932, mientras que el resto han sido conseguidos en la era moderna de la Bundesliga, instaurada en 1963.

A pesar de la conquista, el festejo fue mesurado. Los jugadores se limitaron a saludar a la afición, evitando las tradicionales celebraciones con cerveza, en un contexto donde aún tienen objetivos importantes por delante.

El equipo dirigido por Kompany mantiene viva la posibilidad de conseguir el triplete, ya que disputará la semifinal de la Copa de Alemania ante Bayer Leverkusen y también enfrentará al Paris Saint-Germain en las semifinales de la Champions League.

Además, el encuentro también dejó un dato destacado: Jamal Musiala alcanzó los 150 partidos en la Bundesliga con apenas 23 años, convirtiéndose en el segundo jugador más joven en lograrlo en la historia del Bayern.

El campeonato reafirma la hegemonía del club bávaro, que continúa consolidándose como el equipo más dominante del futbol alemán en la era reciente.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Captura_de_pantalla_2026_04_18_213304_a5376d980d
Rayados se hunde en su casa tras derrota ante Pachuca
567d0306b7b0d6fd6b25f6d8d84524c85a5899e4w_d85d4d480c
Rublev remonta y avanza a su primera final en Barcelona
Whats_App_Image_2026_04_16_at_1_23_29_AM_5c9ed4f105
Operaba Magnicharters con certificado vencido desde 2024
publicidad

Últimas Noticias

finanzas_magnicharters_2b67966338
Magnicharters acumula caída de 50% en flujo de pasajeros
llantas_contaminacion1_bd8fc38816
De impulsar la movilidad a convertirse en foco de contaminación
finanzas_empleo_91274bc811
Domina NL las inversiones en el sector de autopartes
publicidad

Más Vistas

jersey_rayados_star_wars_338394aa80
Rayados lanza jerseys de Star Wars previo a duelo ante Pachuca
Whats_App_Image_2026_04_19_at_2_05_07_PM_a06fe800b6
Topan en 28 pesos litro de diésel ante subida del petróleo
excelsa_hospital_ed0b2905db
Hospitalizan a Bárbara Torres en Matamoros tras sufrir desmayo
publicidad
×