Bayern Múnich golea al Stuttgart y conquista su Bundesliga 35

El Bayern Múnich certificó un nuevo campeonato en la Bundesliga al derrotar 4-2 al Stuttgart, en un encuentro donde mostró su capacidad de reacción y contundencia ofensiva.

El conjunto visitante sorprendió al adelantarse en el marcador al minuto 21, cuando Chris Führich definió con un disparo colocado tras una asistencia de Bilal El Khannouss, silenciando momentáneamente el Allianz Arena.

Sin embargo, la respuesta del Bayern fue inmediata. Al 31’, Raphaël Guerreiro igualó el marcador tras una jugada individual de Jamal Musiala por la banda izquierda. Minutos después, un error defensivo permitió que Nicolas Jackson

El dominio bávaro se reflejó nuevamente al 35’, cuando Alphonso Davies sacó un disparo que, tras desviarse, terminó en el fondo de la red para el 3-1 en apenas seis minutos de intensidad ofensiva.

Kane sentencia y Bayern amplía su dominio histórico

Para la segunda mitad, el técnico Vincent Kompany movió sus piezas y dio ingreso a Harry Kane, quien no tardó en hacerse presente. El delantero inglés anotó el cuarto tanto del Bayern, su gol número 32 en la Bundesliga y el 51 en todas las competiciones de la temporada.

Con este tanto, el Bayern también estableció un nuevo récord goleador en la liga alemana con 109 anotaciones en una temporada, superando la histórica marca de 101 goles del equipo de 1971-72 liderado por Franz Beckenbauer y Gerd Müller.

Stuttgart logró descontar al minuto 88 mediante un gol de Chema, pero el resultado ya estaba definido a favor del conjunto local.

La victoria dejó al Bayern con una ventaja de 15 puntos sobre su más cercano perseguidor, el Borussia Dortmund, asegurando matemáticamente el campeonato con cuatro fechas de anticipación.

Bayern alcanza 35 títulos y apunta al triplete

Con este resultado, el Bayern Múnich llegó a 35 títulos de liga en Alemania, ampliando su dominio histórico en el futbol alemán. Su primer campeonato se remonta a 1932, mientras que el resto han sido conseguidos en la era moderna de la Bundesliga, instaurada en 1963.

A pesar de la conquista, el festejo fue mesurado. Los jugadores se limitaron a saludar a la afición, evitando las tradicionales celebraciones con cerveza, en un contexto donde aún tienen objetivos importantes por delante.

El equipo dirigido por Kompany mantiene viva la posibilidad de conseguir el triplete, ya que disputará la semifinal de la Copa de Alemania ante Bayer Leverkusen y también enfrentará al Paris Saint-Germain en las semifinales de la Champions League.

Además, el encuentro también dejó un dato destacado: Jamal Musiala alcanzó los 150 partidos en la Bundesliga con apenas 23 años, convirtiéndose en el segundo jugador más joven en lograrlo en la historia del Bayern.

El campeonato reafirma la hegemonía del club bávaro, que continúa consolidándose como el equipo más dominante del futbol alemán en la era reciente.

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