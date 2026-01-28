Américo destaca inversión federal tras visita de Claudia

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, presentó un balance de la reciente visita de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a la entidad, la cual —dijo— representó mucho más que un acto institucional, al consolidar la confianza del Gobierno Federal en el estado y reafirmar su papel estratégico en el desarrollo nacional.

Durante el encuentro se revisaron proyectos prioritarios impulsados a través de Banobras y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, que en conjunto contemplan una inversión multianual de 58 mil millones de pesos.

Entre los principales anuncios, destacó la visita a una de las 15 Estaciones Seguras que se construyen a lo largo de la frontera, así como la inauguración de la nueva Agencia Nacional de Aduanas, considerada un complejo clave para fortalecer el desarrollo comercial y logístico del país.

En materia de infraestructura y movilidad, se evaluaron los avances de proyectos prioritarios como el Sistema Integrador de Transporte Público para la zona conurbada de Tampico, Madero y Altamira, así como el Corredor del Golfo de México, una megaobra que beneficiará a 14 municipios de la entidad.

Asimismo, el mandatario agradeció a la presidenta la concesión para la ampliación del Puente de Nuevo Laredo, obra estratégica para el comercio internacional.

Villarreal Anaya informó que también se revisaron proyectos en materia hidráulica y energética, entre ellos la segunda línea del acueducto, con una inversión cercana a los 700 millones de pesos; proyectos de energía en los puertos de Altamira y del Norte, y la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en Nuevo Laredo.

En el rubro de bienestar, el gobernador destacó el avance del programa Vivienda para el Bienestar, durante el cual se realizó la entrega simbólica de las primeras viviendas en Reynosa. Señaló que Tamaulipas incrementó su meta de 43 mil a 84 mil viviendas para 2030, colocándose como la entidad con mayor avance y primer lugar nacional en este programa.

Durante la gira presidencial también se supervisó el avance del Hospital General del ISSSTE en Tampico, que contará con una inversión de 2 mil 300 millones de pesos y 150 camas, cuya inauguración está prevista para el primer semestre de 2026. Además, se autorizó inversión adicional para el Hospital del IMSS-Bienestar en Ciudad Madero.

Finalmente, Américo Villarreal subrayó que la visita presidencial y los acuerdos alcanzados reflejan los principios de justicia y bienestar de la Cuarta Transformación, destacando el mensaje claro de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el rumbo, la coordinación institucional y el compromiso con el pueblo de Tamaulipas.

