Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
operativo_muralla_ocho_detenidos_dr_coss_1e8b0e6ac9
Nuevo León

Operativo Muralla deja ocho detenidos en Doctor Coss

Autoridades estatales afirmaron que estas acciones se derivan de los esfuerzos por reforzar la seguridad para reducir la incidencia delictiva en la entidad

  • 28
  • Enero
    2026

Como parte de la estrategia de seguridad implementada en la zona norte del estado, el fiscal general de Nuevo León, Javier Flores, informó que el Operativo Muralla ha comenzado a dar resultados en el municipio de Doctor Coss, donde se logró la detención de ocho personas y el aseguramiento de armas y drogas.

operativo-muralla-ocho-detenidos-dr-coss.jpg

El fiscal detalló que los detenidos son presuntamente originarios del estado de Tamaulipas y habrían ingresado recientemente a Nuevo León, por lo que aún se analizan las particularidades del caso para determinar su posible relación con grupos criminales que operan en la región.

Te podría interesar: 2025 en resumen: Operativo Muralla se activó más de 70 ocasiones

Refuerzan seguridad para reducir incidencia delictiva

Flores señaló que estas acciones forman parte del reforzamiento de seguridad en municipios donde se ha detectado presencia de distintos grupos delictivos, algunos de ellos independientes y otros vinculados a cárteles ya identificados, lo que ha generado un incremento en la incidencia delictiva.

operativo-muralla-ocho-detenidos-dr-coss.jpg

Indicó que el Operativo Muralla se desarrolla de manera coordinada con Fuerza Civil y otras corporaciones de seguridad, y aseguró que la estrategia continuará vigente al estar arrojando resultados positivos en el combate al crimen organizado.

Finalmente, el fiscal reiteró que las autoridades mantendrán presencia permanente en la zona para inhibir actividades delictivas y garantizar la seguridad de la población.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

INFO_7_UNA_FOTO_2_faa46d3bf6
Lady Gaga interrumpe concierto en Tokio para condenar al ICE
Whats_App_Image_2026_01_29_at_5_19_06_PM_1_b763946a63
Buscan abatir rezago en digitalización de pymes de NL
Whats_App_Image_2026_01_29_at_2_29_42_PM_0a2d0af000
440 kilos de estupefacientes son incinerados por la Sedena
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_01_29_at_7_13_24_PM_8e5c11eadb
Llega 'Fridamanía' a Houston; abren exposición histórica
escena_diego_luna_9b395e305d
Cuarón me enseño a hablar cine con Y tu mamá también: Diego Luna
grupo_salinas_0368841cda
Grupo Salinas paga al SAT y pone fin a litigios
publicidad

Más Vistas

hunters_2026_empresa_3b8065af2e
Empresa sueca inaugura planta en NL; invierte $190 millones
escena_sydney_sweeney_syrn_b8ffee13ac
Sydney Sweeney lanza marca de lencería inclusiva y causa polémica
uriel_antuna_pumas_8aa44387aa
Uriel Antuna deja Tigres y llega a Pumas en compra definitiva
publicidad
×